Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) convoca nuevas plazas de Policía Local

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, junto a miembros de la Policía Local en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha aprobado este viernes las bases y la convocatoria para la incorporación de 15 nuevos agentes a la Policía Local, así como la promoción interna mediante concurso-oposición de seis plazas para reforzar la estructura de Jefatura del cuerpo policial.

De las 15 plazas para nuevos agentes, 12 se adjudicarán a través del sistema de acceso por turno libre y oposición, mientras que las tres restantes serán por movilidad sin ascenso mediante concurso de méritos, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Con esta medida, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha defendido que "cumple con el compromiso de revitalizar progresivamente la plantilla", que "durante la última década se había visto reducida debido a políticas de austeridad previas, mejorando así el funcionamiento municipal en beneficio directo de la ciudadanía".

Las plazas ofertadas para promoción interna corresponden a una plaza de Inspector, una plaza de Subinspector y cuatro plazas de oficial, todas ellas vacantes en la plantilla de personal funcionario incluidas en la Oferta de Empleo Público.

Esta convocatoria se enmarca dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, y está dirigida al personal funcionario que desea progresar en su carrera profesional dentro del cuerpo policial municipal.

El teniente de alcalde de Recursos Humanos y Organización, Javier Bello, ha señalado que esta iniciativa "responde a la necesidad de fortalecer y modernizar el organigrama municipal", especialmente en un municipio como El Puerto, ya considerado de Gran Población, con nuevas exigencias en seguridad y servicio público.

El objetivo es "atraer talento y reforzar los recursos humanos en el área de seguridad".

Los agentes que promocionen pasarán a formar parte de una estructura de mando "sólida y profesional", encabezada por el intendente principal David Viñuela, garantizando así un servicio "eficaz, coordinado y cercano".

Tras la aprobación en Junta de Gobierno, la convocatoria será publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el Boletín Oficial del Estado (BOE).