El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) desaloja el Poblado de Doña Blanca ante la crecida del Guadalete

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha anunciado que a partir de las 17,00 horas de este jueves comenzará a desalojar el Poblado de Doña Blanca, ante la previsión de crecida del río Guadalete, y trasladarán a las personas afectadas que no tengan una solución de habitabilidad al Pabellón de Angelita Alta.

El Ayuntamiento ha recordado que se encuentra en Nivel 2 de alerta ante la crecida del Guadalete y ha indicado que han solicitado a la Junta de Andalucía la suspensión de las clases para este viernes.

Además, tras mantener una nueva reunión el consejo de seguridad Cecopal, presidido por el alcalde, Germán Beardo, se ha tomado la decisión de parques y jardines, playas, el cementerio, así como las bibliotecas y el Centro Cívico, quedan cerrados. Por su parte, el servicio de autobuses y la actividad en el Ayuntamiento se mantienen operativos.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que se ha solicitado la declaración de Zona Catastrófica para los agricultores de los campos del municipio. Finalmente, ha pedido a la población "calma y prudencia". "Estamos preparados", concluye el mensaje del alcalde a los ciudadanos.