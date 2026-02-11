El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) activa un plan de emergencia en caminos rurales tras los efectos del temporal

El alcalde de Rota supervisando los destrozos edl temporal en los caminos rurales del municipio. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Rota (Cádiz), José Javier Ruiz Arana, acompañado por el delegado de Medio Ambiente y Medio Rural, Jesús López, y por técnicos municipales, se ha desplazado a distintos caminos rurales de la localidad para analizar sobre el terreno los destrozos y daños ocasionados por los temporales y borrascas, y activar el plan de actuaciones de emergencia destinado a reparar las infraestructuras rurales más afectadas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que en el transcurso de la visita se han evaluado los desperfectos y se han coordinado las intervenciones necesarias, que se iniciarán una vez finalizado el episodio de intensas lluvias que ha azotado la ciudad.

Las labores incluidas en el Plan de Actuaciones de Emergencia se ejecutarán con carácter urgente, tanto en la superficie de estas infraestructuras rurales como en cunetas y pasos hidráulicos de arroyos, con el objetivo de evitar riesgos a las personas y garantizar la seguridad en las zonas afectadas, especialmente en aquellos tramos donde el deterioro del firme y los arrastres de agua han generado situaciones potencialmente peligrosas.

No obstante, el Ayuntamiento ha señalado que en algunas zonas será necesario esperar a que cesen completamente las lluvias para poder intervenir con garantías, por lo que el avance de los trabajos dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Los trabajos de emergencia se llevarán a cabo en distintos tramos de los caminos de Cañas, Aguadulce, Carboneras, Hijuela Atunes, Hijuela Tía Pepa, Víbora, Buenavista, Meloneras, Rota-Chipiona y Atalaya, entre otros.

Estos trabajos, según el Ayuntamiento, se iniciarán y ejecutarán con carácter de urgencia, se sumarán a otras labores de limpieza y reparación que ya se han venido realizando en cauces secundarios de caminos como los de Cañas, Carboneras y Rota-Chipiona, así como en la zona de la Vía Verde y el entorno del Camino de Santa Teresa, con el objetivo de minimizar inundaciones.