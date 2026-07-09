El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) muestra su "preocupación" por el impacto del alga invasora en la zona de Los Corrales

Retirada de alga asiática de la playa de Los Corrales en Rota. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Delegación municipal de Playas del Ayuntamiento de Rota (Cádiz) está reforzando los trabajos de retirada del alga asiática invasora Rugulopteryx okamurae en la zona de los Corrales de Pesca de Rota y ha mostrado su "preocupación" por el "grave" impacto de esta especie invasora sobre el ecosistema de este monumento natural.

Según ha explicado en una nota, donde desde primeras horas de la mañana de este jueves los operarios municipales están actuando para eliminar la gran cantidad de esta especie que está llegando a la orilla del monumento natural.

En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento está movilizando todos los medios a su alcance para hacer frente a esta situación, fruto del avance de esta alga invasora por el litoral atlántico gaditano, donde desde hace años viene extendiéndose progresivamente hasta alcanzar la costa roteña y, con ella, los Corrales de Pesca.

Tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Corraleros y Pescadores a Pie han mostrado su "preocupación" por las consecuencias que esta invasión está teniendo sobre este "espacio natural único", ya que el continuo arribazón de Rugulopteryx okamurae está provocando una cobertura masiva de los Corrales que "afecta gravemente tanto a las zonas tradicionales de pesca como al equilibrio ecológico de este monumento natural".

La acumulación de esta alga en el interior de los corrales dificulta el normal funcionamiento de las mareas, impidiendo que el agua se renueve y circule con normalidad, un proceso esencial para mantener la vida y el equilibrio de este singular ecosistema, han explicado.

Además, ha señalado que esta especie invasora ocupa el espacio de las algas autóctonas y del resto de organismos propios del corral, desplazando a pequeños invertebrados, moluscos y otras especies características de este hábitat.

Ante esta situación, la Delegación municipal de Playas mantiene las labores de retirada en la medida de las posibilidades y recursos disponibles, con el objetivo de actuar el impacto de esta invasión sobre los Corrales de Pesca y contribuir a la conservación de uno de los espacios naturales y patrimoniales más emblemáticos de la localidad.