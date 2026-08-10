El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) repartirá gafas homologadas gratuitas para el eclipse del miércoles

Una de las gafas homologadas que el Ayuntamiento de Rota repartirá este martes para observar el eclipse - AYUNTAMIENTO DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha anunciado que a partir de este martes 11 de agosto repartirá gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar este miércoles, que podrán recogerse gratuitamente en la Oficina Municipal de Turismo de la plaza de España.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que en Rota el eclipse alcanzará aproximadamente un 93% de ocultación del sol, advirtiendo que el astro continuará emitiendo radiación durante todo el fenómeno. Es por eso que ha recomendado a las personas que vayan a observar directamente este fenómeno, que no se quiten las gafas homologadas mientras dure el eclipse.

El reparto se realizará en el horario habitual de la Oficina de Turismo, siendo de 10,00 horas a 14,00 horas y de 18,00 horas a 20,30 horas.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que la única forma segura de observar directamente el eclipse es utilizando gafas homologadas específicamente para eclipses, ya que son las únicas que permiten filtrar adecuadamente la radiación solar. El uso de otros sistemas puede provocar graves lesiones oculares, incluida la pérdida de visión.

De cara al miércoles, se ha animado a la ciudadanía a disfrutar de este acontecimiento astronómico "de manera responsable" y siguiendo en todo momento las recomendaciones de seguridad.