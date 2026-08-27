Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) destina 150.000 euros para impulsar el emprendimiento y el tejido empresarial local

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en un negocio de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas al emprendimiento y al tejido empresarial dotada con 150.000 euros.

La principal novedad de la convocatoria de 2026 es la incorporación de una nueva línea específica destinada a financiar inversiones empresariales, ampliando así el alcance de unas ayudas que hasta ahora estaban dirigidas principalmente a sufragar gastos corrientes de las nuevas iniciativas empresariales, como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

De esta manera, la iniciativa supone un respaldo a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas de la ciudad, facilitando la puesta en marcha de nuevos negocios así como el crecimiento y modernización de aquellos que ya desarrollan su actividad en el municipio.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que "cada nuevo negocio que abre sus puertas es una oportunidad para generar riqueza, empleo y actividad económica en nuestra ciudad", por eso, ha continuado, "seguimos reforzando las políticas de apoyo a quienes deciden emprender o invertir en San Fernando, acompañándolos en un momento especialmente importante para el desarrollo de sus proyectos".

El presupuesto total asciende a 150.000 euros y se distribuye en dos líneas de ayudas de 75.000 euros cada una.

La primera está destinada a cubrir gastos corrientes de personas emprendedoras que hayan iniciado su actividad después del 9 de abril de 2025. De esta forma se pretende facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales mediante el apoyo a gastos como alquileres, suministros, publicidad, asesoría, marketing, diseño gráfico, mantenimiento de páginas web, seguros, patentes, cuotas colegiales o pequeñas reparaciones.

La segunda línea incorpora una de las grandes novedades de esta convocatoria al destinar otros 75.000 euros a financiar inversiones realizadas tanto por emprendedores como por empresas ya consolidadas.

Con esta modalidad podrán favorecerse actuaciones como reformas de locales, obras de adecuación, adquisición de mobiliario, equipos informáticos, herramientas profesionales, rótulos comerciales, sistemas de climatización, desarrollo de páginas web o equipamiento tecnológico destinado a mejorar la competitividad de las empresas.

Las ayudas cubrirán hasta el 80% del gasto, estableciéndose un importe máximo de 4.000 euros para personas emprendedoras y de 2.000 euros para empresas ya existentes que acometan inversiones destinadas a mejorar su actividad.

La concesión de las ayudas se realizará mediante concurrencia competitiva y el plazo para presentar las solicitudes será de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El gobierno municipal ha subrayado que estas ayudas forman parte de una estrategia "mucho más amplia" orientada a reforzar el tejido económico de San Fernando.

Durante los últimos años la ciudad ha experimentado una transformación gracias a la atracción de nuevas inversiones, la implantación de grandes operadores comerciales, el desarrollo de nuevos espacios empresariales y la ejecución de proyectos públicos que han contribuido a dinamizar la economía local y a situar el desempleo en sus niveles más bajos de las últimas décadas.

El impulso al emprendimiento y al tejido empresarial se refleja también en la actividad económica que está registrando la ciudad. En lo que va de año, el Ayuntamiento de San Fernando ha tramitado 110 licencias de apertura para nuevos establecimientos y actividades económicas.

A este crecimiento, se ha señalado, contribuyen las medidas de apoyo impulsadas para facilitar la implantación de nuevas iniciativas empresariales. Entre ellas se ha destacado la bonificación del 100% de la tasa por licencia de apertura para los locales de hasta 1.000 metros cuadrados, una medida que elimina uno de los costes iniciales asociados al inicio de una actividad económica y que busca favorecer especialmente a autónomos, pequeños comercios y pymes.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con un modelo de ciudad que "apuesta por el talento, la innovación y la iniciativa empresarial" como elementos para construir una economía "más sólida, diversificada y competitiva, capaz de generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".