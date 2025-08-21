Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ejecuta tareas de mantenimiento y mejoras en colegios por dos millones de euros

Interior de un colegio de San Fernando, adecentado para el inicio del nuevo curso. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha puesto en marcha este verano una serie de actuaciones en los colegios públicos de la ciudad, con una inversión que ronda los dos millones de euros, con el objetivo de que todos los centros inicien el nuevo curso académico en las mejores condiciones.

Se trata de una estrategia que combina el mantenimiento ordinario con obras de reforma a través de intervenciones singulares y proyectos de mayor envergadura, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El plan contempla un amplio despliegue de actuaciones. Por un lado, cada contrato de prestación de servicios se ha incrementado en cuantía para una mejor prestación los contratos que permiten pintar, realizar labores de mantenimiento de edificios, cerrajería, carpintería, electricidad, o fontanería.

En este sentido, el contrato de pintura se ha incrementado un 67% respecto al anterior, alcanzado los 4,3 millones de euros, e incorpora mejoras en la calidad de la prestación del servicio y en las condiciones laborales de las trabajadoras. El contrato de mantenimiento, cubiertas y fontanería, cuenta con un importe de 290.000 euros, y el de cerrajería y carpintería en torno a los 350.000.

Estos servicios contratados, con la planificación de los equipos técnicos y en coordinación con los centros ha permitido actuar para la puesta a punto con trabajos de pintura en todos los centros educativos, actuando en las zonas que así lo requieren de aulas, pasillos, fachadas.

Se han realizado también actuaciones de conservación de cubiertas, para evitar daños de filtraciones durante el año, así como de fontanería, carpintería y electricidad.

Junto a estos trabajos de mantenimiento general, que habitualmente se realizan en estas fechas para la puesta a punto, también se han atendido las incidencias menores que los propios colegios trasladan al Ayuntamiento durante el año y que abarcan desde reparaciones eléctricas hasta arreglos de albañilería o fontanería.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha subrayado están reforzando su apuesta por los colegios públicos porque "son la base de la igualdad de oportunidades". "Con estas inversiones no solo aseguramos que los centros estén listos para el inicio del curso, sino que avanzamos en la modernización de sus instalaciones, mejorando la calidad de vida de alumnado, profesorado y familias", ha dicho.

Junto a estas labores de mantenimiento, el verano ha permitido acometer actuaciones singulares en distintos centros. Entre ellas destaca la adecuación del comedor, cocina y aseo del CEIP San Ignacio, cuya inversión asciende a 56.000 euros y que se encuentra en su fase final.

También se han desarrollado trabajos en otros colegios, como el resanado de la estructura de hormigón y las mejoras de fachada en el CEIP Manuel de Falla o la apertura de zanja con reparación de fuga de agua y reposición de pavimento en el Arquitecto Leoz.

De igual manera, se ha trabajado en la reparación integral de escaleras, molduras y trabajos de pintura en el Erytheia, la renovación de solerías en baños, escaleras y exteriores en el Servando Camúñez, la reparación de solerías y eliminación de elementos obsoletos en el San Ignacio, la reposición de azulejos en pasillos del Constitución o las obras de fachada en el Quintanilla y el Almirante Laulhé, actualmente en ejecución. El conjunto de estas intervenciones puntuales ha supuesto una inversión cercana a los 12.000 euros adicionales.

Desde el Ayuntamiento también se ha puesto atención en la jardinería y el adecentamiento de las zonas verdes de los colegios. De esta forma, se están llevado a cabo trabajos de limpieza, poda, desbroce y reposición de vegetación tanto en los patios interiores como en los entornos de los centros escolares. En ese sentido, se ha actuado en varios colegios como el de Camposoto, Casal Carrillo o Puente Zuazo, y antes del inicio del curso escolar se concluirá la totalidad de ellos.

El consistorio también ha puesto el foco en los entornos escolares, con el objetivo de reforzar la seguridad vial del alumnado. Para ello, a partir de la próxima semana está previsto y planificado el repintado de 58 pasos de peatones en las inmediaciones de los colegios, una medida que garantiza trayectos más seguros para el alumnado en sus entradas y salidas de los centros.

Más allá de estas intervenciones inmediatas, el Ayuntamiento ha trabajado de mayor envergadura para mejorar las infraestructuras educativas de San Fernando. Entre ellos está la reparación de los patios del CEIP Elcano, con un presupuesto de 63.000 euros, y del CEIP Constitución, que contará con una inversión cercana a los 128.000 euros.

Asimismo, se ha llevado a cabo la adjudicación definitiva del proyecto de reposición de pavimentos exteriores, adecuación de patio infantil y actuaciones varias en el Centro de Educación de Infantil y Primaria La Constitución. Asignada a la empresa Tomás Martín SL por un importe de 113.000, esta actuación se encuentra en fase de formalización para su inicio lo antes posible.

A estas actuaciones se suma la rehabilitación integral de las pistas deportivas de siete colegios --Almirante Laulhé, Elcano, Puente Zuazo, Casería, Arquitecto Leoz, La Ardila y Las Cortes-- con un presupuesto en torno a los 500.000 euros.

El proyecto contempla actuaciones como la corrección de pendientes y la instalación de sistemas de evacuación de aguas pluviales, además de la aplicación de un nuevo pavimento deportivo multicapa con acabado texturizado antideslizante.

A estas mejoras se suma la renovación completa de la señalización de las pistas, adaptada a las dimensiones y criterios establecidos por las federaciones de las distintas disciplinas deportivas que se practican en los centros.