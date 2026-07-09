El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) inicia obras de mejora en el CEIP Juan Sebastián Elcano

CEIP Juan Sebastián Elcano en San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que continúa avanzando en el plan de actuaciones de mejora y conservación de los centros educativos públicos de la ciudad aprovechando el periodo de vacaciones escolares con el objetivo de que las instalaciones estén en las mejores condiciones para el inicio del próximo curso. Así, ha indicado que ha iniciado las obras de mejora del centro.

Así, según ha explicado en una nota, en el CEIP Juan Sebastán Elcano el comienzo de las obras supone la reposición de pavimentos en las aulas y patios, una intervención demandada por la comunidad educativa del centro y la Flampa y que supone una inversión de 63.054 euros. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa BOOM AEC.

La actuación contempla la renovación integral de los pavimentos de las seis aulas de Infantil, donde se retirará el suelo existente, ya muy deteriorado tras años de uso y sucesivas reparaciones puntuales, para instalar un nuevo pavimento vinílico continuo, más resistente, seguro y confortable para el alumnado de menor edad. Además se incluye en estos trabajos las sustitución de la base y el rodapié existente, mejorando así las condiciones de estas dependencias.

En el exterior también se actuará sobre los patios de Infantil. Así, según ha indicado el Ayuntamiento, las obras permitirán corregir los problemas de pendientes que actualmente provocan la acumulación de agua y encharcamientos durante los episodios de lluvia.

Para ello se realizarán trabajos de nivelación y reparación del firme, sobre el que posteriormente se colocará un pavimento de losetas de caucho reciclado, una solución que incrementará la seguridad de los niños y niñas durante el uso diario de estos espacios y facilitará futuras adaptaciones en caso de que se produzcan nuevos asentamientos del terreno, ha explicado el Ayuntamiento.

"Seguimos realizando un importante esfuerzo inversor para mantener en las mejores condiciones posibles los centros educativos de la ciudad, actuando en aspectos que son competencia municipal", ha comentado la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.

Asimismo, ha incidido en que la actuación en el colegio responde a "una demanda trasladada por la dirección del centro y por las familias, ya que tanto los pavimentos de las aulas de Infantil como los patios presentaban un importante desgaste que hacía necesaria una intervención integral y no simples reparaciones puntuales".

Plan de mantenimiento Estas actuaciones forman parte del plan de mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla cada verano en los colegios públicos, incluyendo trabajos de albañilería, carpintería, pintura, jardinería, poda y mejoras en patios y pistas deportivas.

Como ocurre con el resto de las intervenciones previstas, la planificación de las obras se coordina con las direcciones de los centros educativos para compatibilizar su ejecución con la actividad escolar y minimizar cualquier posible incidencia, garantizando al mismo tiempo que los trabajos puedan finalizar en el menor plazo posible.

Paralelamente, el Consistorio mantiene en marcha los contratos municipales de conservación ordinaria de los edificios escolares. Entre ellos destaca el plan de pintura de los colegios públicos, que cuenta con una inversión de*179.326,58 euros*y permitirá renovar cerca de*6.500 metros cuadrados*de superficies en distintos centros educativos de San Fernando, contribuyendo a mejorar su estado de conservación e imagen antes del comienzo del nuevo curso.

Asimismo, el Gobierno municipal continúa impulsando nuevos proyectos para seguir modernizando las infraestructuras educativas de la ciudad. Entre las próximas actuaciones figuran la adecuación del patio de Educación Infantil del CEIP Erytheia, con una inversión de*35.705,44 euros, y la posterior renovación del pavimento del patio del CEIP Puente Zuazo, con un presupuesto de*87.842,69 euros.

El Ayuntamiento recuerda que las labores municipales de conservación y mantenimiento no pueden sustituir las inversiones de carácter estructural que corresponden a la Junta de Andalucía.

En este sentido, ha reiterado la necesidad de que la Administración autonómica impulse un plan de renovación integral de los centros educativos de mayor antigüedad, muchos de ellos con más de cincuenta años de historia, que permita afrontar las deficiencias estructurales existentes, mejorar su eficiencia energética y adaptar estas instalaciones a las necesidades de la educación actual.

Finalmente, Cavada ha subrayado que seguirán "invirtiendo en los colegios" porque cada mejora en un centro educativo es "una inversión en la calidad de la educación y en el bienestar de nuestros niños y niñas".