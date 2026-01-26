Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) se reúne con inversores y hosteleros interesados en el futuro paseo de La Magdalena

Ferando López Gil explicando a empresarios y hosteleros el proyecto de La Magdalena. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que continúa avanzando en el desarrollo del futuro parque y paseo marítimo de La Magdalena, por lo que ha mantenido una reunión de trabajo con inversores y empresarios del sector hostelero de San Fernando y de la provincia que han mostrado interés en instalarse en este nuevo espacio una vez finalicen las obras.

En una nota, el Ayuntamiento ha apuntado en este sentido que los trabajos para este futuro enclave avanzan a buen ritmo conforme al plan de obra establecido por la empresa adjudicataria, estando prevista su finalización y entrega este mismo verano. A partir de ese momento, será el Ayuntamiento el encargado de dotar al espacio de servicios de primer nivel y de impulsar su activación social, cultural y económica.

El desarrollo del paseo de La Magdalena responde a una demanda histórica de San Fernando, contar con espacios que miren al mar. "Durante muchos años se decía que la ciudad vivía de espaldas a su entorno marítimo, y este proyecto viene precisamente a revertir esa situación", ha señalado el delegado de Presidencia, Fernando López Gil.

En esta línea, el edil ha recordado que la ciudad ya ha dado pasos importantes en su apertura al mar en la zona oeste, de la mano del desarrollo de Bahía Sur, donde se ha creado un paseo marítimo vinculado a un potente espacio comercial y gastronómico. "Ahora damos un paso decisivo en la fachada este de la ciudad, en La Magdalena, donde vamos a crear el gran paseo marítimo de San Fernando, con vistas al caño de Sancti Petri", ha subrayado.

El diseño del parque de La Magdalena contempla que todo el borde marítimo esté destinado al tránsito peatonal, al paseo ciudadano y a la práctica deportiva, pero también a la generación de actividad cultural, de ocio y de hostelería. Se trata de un espacio concebido para trasladar parte del ocio de la ciudad a esta zona, con un enorme potencial de atracción tanto para la ciudadanía como para visitantes.

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha iniciado una ronda de reuniones con empresarios hosteleros de distintas tipologías, así como con entidades representativas del tejido económico, como la Cámara de Comercio de Cádiz, la Confederación de Empresarios, Horeca, Ashitur y Acosafe. En total, en el encuentro han participado cerca de 30 personas, entre empresarios individuales y representantes de estas organizaciones.

El propósito de estas reuniones es escuchar al sector, conocer qué necesitan los empresarios y qué claves consideran fundamentales para que el proyecto sea atractivo desde el punto de vista empresarial. En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado a estas entidades que trasladen la información a sus asociados y aporten sugerencias de carácter general que puedan ser de interés para la futura licitación.

El Ayuntamiento ha trasladado a los asistentes que la intención es valorar proyectos de calidad, teniendo en cuenta que el frente marítimo de La Magdalena cuenta con una dimensión importante que permite plantear diferentes tipologías de concesiones. Así, se prevé sacar a concurso concesiones administrativas para usos de restauración y hostelería, con una oferta variada que pueda abarcar desde espacios vinculados al ocio de tarde y noche, hasta establecimientos de desayunos, meriendas y comidas, pequeños puestos de servicio o incluso franquicias de gastronomía que puedan estar interesadas en implantarse en este enclave.

"La variedad de proyectos puede ser múltiple y queremos que La Magdalena ofrezca una experiencia diversa y complementaria", ha indicado López Gil. Para ello, se establecerá una serie de parámetros estéticos comunes que deberán cumplir todos los módulos, con el objetivo de mantener una coherencia visual y una cierta similitud entre ellos, aunque dejando libertad a cada proyecto para desarrollar su propia identidad.

En cuanto los tiempos, el Ayuntamiento ha trasladado que su objetivo es tener adjudicadas las concesiones a lo largo de 2026, de manera que los concesionarios puedan ejecutar sus instalaciones durante los primeros meses de 2027 y que los espacios de hostelería estén operativos en la primavera de ese mismo año, coincidiendo con el inicio de la temporada de mayor actividad.