Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) saca por 4,2 millones la liticación de la rehabilitación de la Casa Lazaga

Fachada de la Casa Lazaga en la calle Real de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha sacado a licitación la ejecución de la obra de rehabilitación integral y definitiva de la Casa Lazaga, con un presupuesto base de 4,2 millones de euros. Una obra que permitirá dotar al edificio de un nuevo uso municipal, convirtiéndolo en un espacio administrativo abierto y al servicio de la ciudadanía.

En una nota, el consistorio isleño ha recordado que "hace unos años" se llevó a cabo una primera intervención en el inmueble, conocida como actuación de emergencia, que supuso una inversión "fundamental" para estabilizar la finca y ejecutar las obras estructurales más determinantes.

En los últimos años fue objeto de una intervención de urgencia centrada en la consolidación estructural. Esa actuación permitió frenar el deterioro del edificio y sentar las bases necesarias para poder acometer ahora esta rehabilitación final, integral y definitiva, según se ha apuntado.

El proyecto que ahora sale a licitación es el resultado de "muchos meses de trabajo previo" junto al equipo redactor.

En ese sentido, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha manifestado que los proyectos de recuperación del patrimonio histórico "son siempre complejos, y que en este caso se ha desarrollado "un trabajo exhaustivo y riguroso", dando como resultado "un proyecto ambicioso que permitirá a San Fernando recuperar un edificio arquitectónico de enorme valor patrimonial".

Un inmueble que se suma al conjunto de edificios históricos situados en el entorno del Ayuntamiento y que refuerza la "vía cultural" de la calle Real con una nueva pieza patrimonial visitable.

Además de su valor histórico y arquitectónico, la rehabilitación permitirá dotar al edificio de un nuevo uso municipal, convirtiéndolo en un espacio administrativo abierto y al servicio de la ciudadanía. De este modo, la Casa Lazaga se transformará en "un nuevo foco de centralidad urbana" en la confluencia de la calle Real con Faustino Ruiz, un entorno "con importante actividad comercial, contribuyendo a generar dinamismo, tránsito ciudadano y nuevas oportunidades económicas en la zona".

La Casa Lazaga es un edificio catalogado con nivel 2 de protección, considerado de elevado interés arquitectónico. Tiene su origen en los siglos XVII y XVIII, con una importante reforma en el siglo XIX durante el periodo isabelino.

La intervención permitirá adaptar el edificio a su nuevo uso, dotándolo de las instalaciones necesarias y mejorando sustancialmente su accesibilidad mediante la incorporación de un ascensor y nuevos núcleos de comunicación vertical. Asimismo, se garantizarán las condiciones de seguridad, evacuación y eficiencia energética exigidas por la normativa vigente, siempre de forma compatible con la protección patrimonial del inmueble.

La alcaldesa ha manifestado "la especial ilusión" con la que se afronta este proyecto, que supone "un paso más hacia una ciudad amable, económicamente atractiva y comprometida con la recuperación de un patrimonio histórico que durante años estuvo abandonado y que, poco a poco, se está devolviendo a la ciudadanía con un enorme valor añadido".

El edificio cuenta con tres plantas de altura hacia la calle Real y tres plantas hacia la calle Mayorazga, diferencia que responde al desnivel existente entre ambas vías, de aproximadamente cinco metros. La construcción se organiza en torno a dos patios principales.

El primero de ellos, de traza barroca y gran belleza, conserva las proporciones originales y las galerías en planta baja. Frente a este patio se sitúa la escalera principal, una escalera de tres tramos, de gran riqueza ornamental y en buen estado de conservación. Tras ella se dispone una crujía y un pórtico que separan el patio principal del patio trasero, el cual se adosa en uno de sus lados a la calle Mayorazga.

La actuación permitirá recuperar numerosos elementos de alto valor patrimonial, como carpinterías originales, revocos de cal pigmentados en el patio, la fachada isabelina del siglo XIX con su cerrajería catalogada, la escalera monumental con bóvedas y yeserías, carpinterías históricas, techos desmontados para su restauración, solerías hidráulicas, aljibes, una antigua alquería y parte de la fachada posterior. También se recuperarán pinturas existentes, se incorporará iluminación ornamental en la fachada y se cubrirá la montera del cerramiento.

El inmueble cuenta con una superficie total construida de 2.493,54 metros cuadrados. Aunque su imagen más reconocible es la fachada a la calle Real, el edificio se extiende en profundidad hasta una amplia zona trasera que incluye espacios ajardinados, lo que pone de manifiesto la magnitud real del conjunto arquitectónico.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo día 23 de febrero y el plazo de ejecución de las obras será de 15 meses desde su inicio.