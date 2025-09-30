Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) saca a licitación la adquisición de casetas para sus ferias y eventos

Imagen de la Feria del Carmen y la Sal de San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha sacado a licitación el contrato para la adquisición de las estructuras modulares desmontables destinadas a la instalación de casetas para la Feria del Carmen y la Sal, la Feria de San Juan de la Casería y otros eventos de carácter municipal.

En una nota, el Ayuntamiento isleño ha señalado que la adquisición de estas estructuras modulares facilitará su reutilización en distintos formatos y dimensiones, no solo para las ferias tradicionales, sino también para otros acontecimientos "de interés municipal a lo largo del año", como celebraciones culturales, gastronómicas, festivas o turísticas.

De este modo, se garantiza "un uso polivalente y rentable", optimizando los recursos públicos y asegurando "una inversión duradera con capacidad de adaptación a diferentes contextos".

Estas casetas estarán diseñadas en distintos formatos para adaptarse a las necesidades específicas de cada evento, combinando modelos de mayor y menor tamaño, algo que permite al consistorio tener una mayor oferta disponible para los caseteros y también para el público. Además, se adquirirán estructuras complementarias como particiones interiores, cerramientos de cocina, barandillas y módulos auxiliares.

Con esta compra inicial se prevé contar con hasta 42 casetas, aunque la cifra final podrá variar en función del tamaño definitivo de los módulos y de las necesidades de montaje.

Según el Ayuntamiento, este modelo les permite generar y ofrecer "mayores oportunidades de ajuste y adaptación", respondiendo de manera más efectiva a las demandas reales, al perfil de los solicitantes y a las características del espacio disponible.

De este modo, el número de casetas se podrá adaptar cada año en el futuro recinto de la Magdalena, manteniendo el modelo ya implantado y que "ha demostrado muy buenos resultados en ediciones anteriores".

Uno de los principales motivos de esta decisión es la situación actual del mercado de alquiler de casetas, con un número reducido de empresas proveedoras, precios elevados y estructuras deterioradas por el uso intensivo en ferias de toda Andalucía, muchas de ellas con muchos años de antigüedad, según ha defendido el Ayuntamiento.

Precisamente esta ha sido una preocupación de los responsables de las distintas casetas durante años, donde colectivos que están en la feria han sufrido el mal estado y era "imposible de paliar" por parte del Ayuntamiento al no ser titular de las mismas. Ahora, con esta adquisición se verán beneficiados.

Además, disponer de infraestructuras propias, agilizará los procedimientos administrativos al reducir la necesidad de tramitar expedientes de contratación anuales de elevada cuantía, lo que supone también una menor carga para los servicios municipales.

Como ya se hizo con la estructura de la tribuna de Semana Santa, ahora se da un nuevo paso con la adquisición de las casetas de feria, y se seguirá avanzando en la misma línea con infraestructuras llamemos que permitan su uso continuado vinculadas a otras celebraciones como la Navidad o el Carnaval.

La idea es dotar a la ciudad de elementos reutilizables, duraderos, seguros y de calidad frente a un mercado actual en el que los costes son elevados y la calidad de los materiales ha disminuido debido al uso intensivo en múltiples eventos de diferentes municipios.

Con esta actuación se abaratan los costes, se mejora la infraestructura, se refuerza la seguridad, se eleva la calidad y la imagen de los eventos. En definitiva, ha indicado el Ayuntamiento, "se avanza en un modelo más eficiente, funcional y sostenible para San Fernando".