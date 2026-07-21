Ayuntamiento de San Roque y Obispado de Cádiz avanzan en la resolución de cuestiones pendientes en el municipio

El alcalde de San Roque con el administrador apostólico del Obispado de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión con el administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia, para avanzar en la resolución de cuestiones pendientes como la regularización de un aparcamiento en la Barriada de la Paz, el cementerio de Guadiaro y la antigua Casa de Ejercicios.

En una nota, el alcalde ha manifestado haber terminado el encuentro con "buenas vibraciones", ya que monseñor Valdivia es "una persona que trata de alcanzar acuerdos" en las cuestiones pendientes entre ambas partes.

En este sentido, Ruiz Boix ha explicado que en primer lugar se ha tratado de "regularizar el parking de más de 70 plazas, la primera bolsa de aparcamientos" realizada por el Ayuntamiento bajo su mandato en las proximidades del centro de salud de la Barriada de la Paz. Así, ha explicado que esta zona de aparcamientos sustituye al anterior, que tenía "unas condiciones" inadecuadas, de manera que considera que la actuación municipal ha sido en beneficio de toda la ciudadanía sanroqueña y también de la Iglesia Católica.

Por otro lado, se ha planteado en la reunión la regularización del cementerio de Guadiaro, ya que una parte del mismo se ubica en terrenos municipales y la otra en suelo propiedad del Obispado, aunque la gestión es conjunta con el Ayuntamiento de San Roque. Se trata, pues, de una situación a resolver mediante la colaboración, ha afirmado el alcalde.

Finalmente, se ha tratado también la denominada Casa de Ejercicios, situada en pleno Casco Histórico, un edificio municipal cuyo uso se cedió hace décadas a la Iglesia. "Hay distintas inscripciones en el Registro de la Propiedad" que provocan "un litigo de varios años con el Obispado", ha explicado.

"Espero que el diálogo y esa negociación que mantuvimos ambos nos permita alcanzar un acuerdo por escrito que permita resolver estas tres cuestiones o cualquier otra", ha manifestado el alcalde, que ha expresado su convencimiento de que Obispado de Cádiz y Ayuntamiento de San Roque "tienen en común el prestar el mejor servicio a los vecinos del conjunto del municipio de San Roque".