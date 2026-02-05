Ayuntamiento de Setenil (Cádiz) pide a empresas turísticas no organizar visitas al municipio debido al temporal

Archivo - Imagen del municipio gaditano de Setenil de las Bodegas en una imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas, en la sierra de Cádiz, ha rogado a las empresas del sector turístico que, de forma temporal y preventiva, eviten organizar visitas al municipio en estos momentos, ante la situación existente por el paso de la borrasca Leonardo.

En un comunicado publicado en la red social Facebook, recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha argumentado esta solicitud indicado que "la prioridad es preservar la seguridad y el bienestar de todas las personas", y ha agradecido la colaboración y "comprensión" del sector turístico.

El alcalde de Setenil, Rafael Vargas (Andalucía por Sí), ha explicado en un vídeo que tras una jornada de miércoles donde preocupaba la crecida de los ríos y las lluvias, este jueves "el criterio de peligrosidad" se centra en las caídas de árboles que se están produciendo porque la tierra "está blanda" y "no pueden aguantar el peso".

Ante esto se están cortando calles y el criterio principal del Ayuntamiento es, según su alcalde, "evitar la peligrosidad y abrir las vías para que se pueda pasar".

Además, ha pedido a la ciudadanía "por favor" permanezca en sus casas y no accedan a "zonas de riesgo", recordando además que el miércoles fue un día "muy complicado, con muchas incidencias" en el municipio, aunque afortunadamente sin daños personales.

Setenil de las Bodegas es uno de los municipios más turísticos de la provincia de Cádiz debido a atractivos como sus calles Sol y Sombra, donde viviendas y negocios se encuentran prácticamente excavados en la roca, siendo un reclamo importante para los visitantes.