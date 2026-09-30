La bailaora Sara Baras será nombrada Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz

Archivo - La bailaora Sara Baras posa en un entrevista para Europa Press en el Hotel Qerencia, a 21 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad de Cádiz, reunido este miércoles en sesión extraordinaria, ha aprobado la concesión del grado de Doctor Honoris Causa a la artista y bailaora Sara Baras.

A propuesta del Consejo de Dirección de la UCA y expuesta en el claustro por el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura, esta concesión se ha fundamentado en los méritos de esta artista internacional de flamenco.

Nacida en 1971 en San Fernando (Cádiz), es una de las bailaoras, coreógrafas y directoras de danza "más influyentes" del flamenco en el ámbito internacional, como ha reseñado la UCA en una nota, en la que ha destacado los más de 30 años de trayectoria profesional sobre los escenarios "más prestigiosos" del mundo.

Baras representa una de las figuras de la provincia de Cádiz más destacadas de la danza y la coreografía española contemporánea.

Su formación se inició en la escuela de su madre, Concha Baras, en San Fernando, para proyectarse rápidamente a las tablas más importantes nacionales y en el exterior. Desde su debut profesional, ha colaborado con maestros como Manuel Morao, Javier Barón y Paco Peña, y ha actuado en destacados escenarios como el Théâtre des Champs-Élysées de París, el Auditorio de la Cartuja en el contexto de la Expo 92 de Sevilla o el Town Hall en la ciudad de Nueva York.

Inició su carrera artística formando parte de la compañía de Manuel Morao, y en 1998 fundó el Ballet Flamenco Sara Baras, con el que ha creado y dirigido más de 17 espectáculos.

Sara Baras ha recibido galardones destacados, como el Premio Nacional de Danza (2003), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), la Medalla de Oro de Andalucía, el Premio del Círculo de Críticos de Chile y múltiples Premios Max de las Artes Escénicas, entre otros.