Barbate (Cádiz) espera reabrir este viernes la playa del Carmen, cerrada al baño por presencia de aguas sucias

Archivo - Playa del Carmen de Barbate en una imagen de archivo. - Óscar J.Barroso/AFP7 - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, ha asegurado que espera reabrir este mismo viernes la playa del Carmen, que tuvo que ser cerrada al baño este pasado jueves tras detectarse la presencia de aguas sucias que habían llegado por los aliviaderos del río.

En un vídeo difundido por el Ayuntamiento, el alcalde ha explicado que tras una revisión de la playa esta mañana, se ha podido constatar que esta "magnífica" en cuanto a color del agua, olores y limpieza, pero aclarando que hasta que los análisis realizados no avalen "al 100%" que está en perfectas condiciones, no se quitará la bandera roja.

"En el momento en que contrastemos que en la analítica está todo correcto, que no hay ningún tipo de parámetro que pueda dar lugar a cualquier tipo de perjuicio a nuestros usuarios, nosotros levantaremos la restricción sin ningún tipo de problema", ha afirmado Molina, quien ha calculado que eso se producirá a lo largo de este viernes.

El alcalde ha explicado que cualquier usuario que vaya a la playa del Carmen, puede ver que está "en perfecto estado", pero insistiendo en "esperar" al informe oficial para poder levantar la restricción de prohibido el baño.

Asimismo, ha recordado que el municipio cuenta con otras "ocho playas", por los que vecinos y turistas pueden optar por alguna de ellas mientras se reabre la del Carmen.

Este jueves el Ayuntamiento informaba en un comunicado sobre el cierre de esta playa, apuntando a las lluvias registradas en la mañana del jueves como el motivo de que se detectasen salidas de "aguas sucias" por los aliviaderos del río que, posteriormente, tras la bajada de la marea provocaba la llegada de estos residuos a la playa del Carmen.