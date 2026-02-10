Barbate (Cádiz) pedirá la declaración de zona catastrófica para afrontar los daños provocados por los temporales

El río Guadiaro desborda sus márgenes provocando inundaciones en la comarca del Campo de Gibraltar. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

BARBATE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha anunciado que pedirá la declaración de zona catastrófica tras los graves daños provocados por los temporales, que han sido "graves y generalizados" tanto en infraestructuras públicas como en propiedades privadas, además de provocar el desalojo preventivo de 66 vecinos de sus viviendas próximas al río que discurre por este municipio por riesgo de inundación.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado en una nota que "la magnitud y extensión de los daños superan la capacidad económica y material municipal", por lo que resulta "imprescindible" contar con el apoyo de otras administraciones públicas para poder afrontar las actuaciones necesarias de reparación, reposición y recuperación.

Como consecuencia directa de estos temporales, se han visto afectados numerosos viarios urbanos e interurbanos, dificultando el tránsito y comprometiendo la seguridad vial y peatonal. Además, se han producido daños en infraestructuras municipales, parques y elementos del mobiliario urbano, como farolas, bancos, papeleras, contenedores, accesos y dotaciones de playas, lo que ha obligado a los servicios municipales a intervenir con actuaciones de emergencia y medidas provisionales.

También se han registrado "perjuicios relevantes" en viviendas, edificios y propiedades privadas, así como en el tejido económico del municipio, afectando a empresas, locales, al sector ganadero y agrícola y al amarre en el puerto del sector pesquero de Barbate, con un impacto directo en el normal desarrollo de la actividad económica y social.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha señalado que "la adopción inmediata" de este acuerdo es "fundamental para agilizar los trámites administrativos y poder acceder a ayudas y medidas extraordinarias que permitan garantizar la seguridad, la prestación de servicios públicos esenciales y la normalización de la vida cotidiana" de su ciudad.

La solicitud de declaración de zona catastrófica se plantea "en beneficio del interés general y de los vecinos y vecinas" de Barbate, con el objetivo de paliar los daños ocasionados y "avanzar en la recuperación del municipio", en palabras de Molina.

El Ayuntamiento mantiene todavía activado el Plan Municipal de Emergencia en Fase 1.

Por último, respecto a los evacuados, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, que autoriza la vuelta a sus casas de las 66 personas que tuvieron que ser desalojadas de las zonas próximas a la Ribera de la Oliva y la zona del río el pasado 4 de febrero ante el riesgo de inundación.