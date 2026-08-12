Barbate (Cádiz) pide medidas "urgentes" en la A-2231 hacia Zahara de los Atunes ante aumento de tráfico en verano

Vista de la A-2231 a su paso por El Cañillo, en dirección a Zahara de los Atunes. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, ha anunciado que volverá a pedir a la Junta de Andalucía que adopte "medidas urgentes" para mejorar la seguridad vial en el tramo de la A-2231 a su paso por El Cañillo, en dirección a Zahara de los Atunes, entidad local autónoma de su municipio, y que estudie su posible consideración como travesía dado el aumento de vehículos que experimenta esta vía, sobre todo en periodos como el verano.

En una nota, el alcalde (Andalucía Por Sí) ha asegurado que la situación se vuelve "especialmente preocupante" en verano con ese incremento del tráfico y la afluencia de personas que cruzan esa carretera para pasar por las pasarelas a la playa.

Ante esto, ha considerado necesario abordar esta situación "de manera integral", teniendo en cuenta la seguridad de los peatones y la circulación de vehículos, así como los accesos existentes a viviendas, establecimientos y otras actividades situadas junto a la carretera.

Entre las actuaciones que el Consistorio considera "prioritarias", el alcalde ha citado el estudio de la instalación de pasos de peatones "adecuadamente señalizados" y sistemas semafóricos con pulsador en los puntos de acceso a las pasarelas, siempre previo informe y autorización del organismo competente.

Asimismo, el Ayuntamiento ha planteado que se analice la posibilidad de incorporar rotondas u "otras soluciones técnicas" para ordenar los accesos y movimientos de vehículos, evitando maniobras que puedan generar situaciones de riesgo.

Para el alcalde de Barbate es "fundamental" que los responsables de carreteras de la Junta conozcan la realidad que se vive en este punto, especialmente durante una jornada de máxima afluencia.

La reivindicación forma parte de las demandas reiteradas de Barbate, que ha sido trasladada "en diferentes ocasiones" a la administración autonómica, según se ha señalado.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que el crecimiento turístico de la zona y el aumento del número de personas que utilizan este acceso hacen necesario actualizar las soluciones de seguridad vial.

Para ello, ha asegurado que mantiene su disposición a colaborar con la Junta de Andalucía y estudiar fórmulas de colaboración, cesión o modificación de titularidad del tramo, dentro de los procedimientos legalmente establecidos, con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de las actuaciones necesarias.

Como se ha avanzado, el Ayuntamiento trasladará formalmente esta petición a la Junta y solicitará un estudio técnico específico del tramo, incluyendo la posibilidad de su consideración como travesía y las diferentes medidas que puedan contribuir a mejorar la seguridad.

"Esta es una reivindicación histórica de Barbate y vamos a seguir insistiendo hasta conseguir una solución. No queremos enfrentarnos con la Junta, queremos que trabajemos juntos para resolver un problema que afecta directamente a la seguridad de vecinos y visitantes. Si hay que buscar fórmulas de colaboración, estamos dispuestos a hacerlo", ha manifestado Miguel Molina.