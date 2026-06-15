Los Barrios (Cádiz) recibirá más de 3,18 millones del Gobierno de España para reparar los daños de las borrascas

Daños en Los Barrios durante las borrascas de febrero de 2026. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Barrios, Manuel Muñoz, ha anunciado que este municipio gaditano de la comarca del Campo de Gibraltar recibirá 3,18 millones de euros procedentes del Gobierno de España para reparar los daños provocados por las sucesivas borrascas de principios de año.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que ha obtenido "el 100%" de la ayuda solicitada, una noticia que el concejal ha calificado de "muy buena" para los intereses de Los Barrios y para seguir recuperando las infraestructuras y espacios públicos afectados tras los daños causados por el episodio de lluvias y viento registrado entre el 29 de enero y el 7 de febrero de 2026.

Para Los Barrios, esta resolución supone "un importante respaldo económico", ya que permitirá afrontar numerosas actuaciones "sin que el coste recaiga exclusivamente sobre las arcas municipales".

"Desde el primer momento trabajamos para cuantificar los daños y presentar toda la documentación necesaria ante las administraciones competentes", ha expresado Manuel Muñoz, quien ha anunciado la ayuda prevista para sufragar los desperfectos ocasionados por los temporales, "muchos de ellos ya reparados por el Ayuntamiento", como ha apuntillado.

El concejal ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos municipales en la elaboración de los expedientes y ha destacado la colaboración institucional, que ha permitido que el municipio pueda acceder a esta línea de financiación estatal.

Del total asignado, 3.184.215 euros, hasta 1.838.702,74 euros corresponde en sí a obras ejecutadas por el Ayuntamiento, y el resto hasta los 1.345.512 euros restantes de Arcgisa, que al ser obras de la empresa mancomunada en el municipio tiene que tramitar el propio Ayuntamiento.

Respecto a los daños, se ha recordado que "muchos de ellos" se produjeron en la zona del parque empresarial de Palmones, debido a la acumulación de camiones motivado por el cierre que se produjo del puerto de Algeciras durante los temporales.

Además, hubo un deterioro importante de elementos urbanos destrozados, hundimientos en la calzada, aceras, señales tumbadas, además de un coste de limpieza.

También se cuantificó daños como el del muro del colegio Luis Lamadrid, que tuvo que acometer el Ayuntamiento, mientras que otras actuaciones destacadas fueron los daños en otros centros educativos como el muro del CEIP San Isidro y los muros del CEIP Los Cortijillos, además de talas y otras intervenciones en instalaciones escolares.

También se registraron daños significativos en infraestructuras viarias, como la reposición del firme asfáltico en viales y acerados del polígono industrial, carriles de los montes y el talud de la carretera de acceso al municipio.

El temporal provocó además desperfectos en el alumbrado público torres de iluminación, señalización vertical, cubiertas de varios edificios municipales y actuaciones de choque para retirada de residuos. También hubo una serie de gastos en jardinería con la caída de más de 70 árboles en todo el municipio, con deterioro de alcorques, además de plantar nuevo arbolado.