Los Barrios (Cádiz) recupera la fiesta del Toro Embolao en su 40 aniversario tras dos años de parón por la pandemia

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Barrios (Cádiz), Miguel Alconchel, junto al concejal de Festejos, Daniel Pérez Cumbre, y el presidente de la Peña Toro Embolao, Joaquín Gil, han presentado el cartel del Toro Embolao y todos los detalles de esta fiesta, que cumple su 40 aniversario y volverá a celebrase los días 16 y 17 de abril, tras dos años de suspensión por culpa de la pandemia.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que el primer encierro será el sábado 16 de abril a las 17,00 horas y se soltará un toro, de nombre Gañan y con el hierro de la ganadería de El Torero. El segundo encierro será a las 18,00 horas con la suelta de un eral. Ese mismo sábado, a partir de las 19.00h se celebrará la tradicional verbena popular del toro embolao en la explanada de la plaza de toros.

El domingo se vivirá una nueva jornada de encierros, el primero será a las 11,00 horas con la suelta del toro Alcaudón. El segundo encierro será a las 12,00 horas con la suelta de un utrero. También este año los más pequeños tendrán su protagonismo el domingo con el encierro infantil con carretones y juegos. La fiesta finalizará a las 17.00h con un concierto musical del grupo local 'Potajito Flamenko'.

Alconchel ha agradecido a todas las partes implicadas en la organización de esta fiesta, "desde todas las delegaciones municipales, en especial a Festejos, hasta la propia peña del toro embolao, su esfuerzo, mayor debido a que no se podía utilizar la plaza, ya que es ahora un centro de trabajo y no se puede acceder hasta que Diputación no resuelva el contrato".

"Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para que las obras de plaza de toros finalicen lo antes posible. En cuanto este procedimiento administrativo finalice, el Ayuntamiento recuperará el control de la plaza e iniciará un proyecto nuevo para terminar las obras", ha apuntado el alcalde.

El Ayuntamiento ha recordado que hace unos días se emitió un bando municipal, donde se recuerda que está prohibido situarse en las zonas y lugares del itinerario expresamente indicadas por los Agentes de la Autoridad. También permanecer en el recorrido en estado de embriaguez o de cualquier forma impropia de la fiesta

También estará prohibido agarrar, hostigar, colear, montar a los animales o maltratar de cualquier forma o medio, y dificultar o variar el normal recorrido de las mismas. Igualmente, queda terminantemente prohibido arrojar en las vías públicas cualquier recipiente o envase que puedan ser origen de caídas y daños, y estará prohibido pararse en el itinerario y quedarse en vallas o portales de forma que dificulte la carrera o la defensa de los demás corredores.