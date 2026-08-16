Bendodo reprocha al Gobierno que no dé solución al alga asiática mientras las diputaciones se gastan "un dineral"

1110909.1.260.149.20260816120754 Archivo - Alga invasora en la orilla de una playa de la provincia de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha reprochado este domingo al Gobierno de España que no dé solución a la expansión del alga asiática, una especie invasora, mientras las diputaciones como la de Cádiz se gastan "un dineral todos los días" para limpiar las playas; amén del efecto en la "reputación" de algunos municipios andaluces por la presencia masiva de estas algas en sus costas, punto de referencia de los turistas en estos meses de verano.

En declaraciones a los medios en Tarifa (Cádiz), Bendodo se ha preguntado si "hay algún ministerio con un plan" para abordar este problema y si hay "alguien" que vaya a "ayudar" a las diputaciones provinciales en la tarea de combatir este problema que obliga a los organismos provinciales a desembolsar grandes cantidades de recursos al día para tener a punto las playas.

La Junta de Andalucía señalaba en el mes de junio que ha sido "la primera administración en pasar de las palabras a los hechos" frente al problema del alga asiática y recordaba la aprobación del primer Plan de Gestión de la Biomasa de España, impulsando una estrategia "pionera" para convertir un residuo en un recurso mediante la investigación, la innovación y la economía circular.

Además, añadía que ha promovido proyectos de valorización, ha apoyado al sector pesquero y ha trabajado de forma coordinada con los ayuntamientos y la comunidad científica. Igualmente, ha impulsado medidas para aliviar la carga económica de los municipios, como la declaración de fuerza mayor y la exención del impuesto estatal por depósito en vertedero, lo que supone un importante ahorro para las localidades más afectadas.

En relación con la situación de la carretera N-340, que une Cádiz con Barcelona, el 'popular' ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "abandona" a los andaluces frente a otros territorios al no ejecutar las obras que son necesarias para hacer la circulación "más segura" en esta vía. "El ministro Óscar Puente --responsable de Transportes-- está muy liado insultando en las redes sociales", ha ironizado.