Bomberos rescatan a seis personas de dos viviendas por la subida del caudal de la presa en Arcos (Cádiz)

Dos bomberos ayudan a una persona en Arcos a salir de la zona inundada con motivo de la crecida del agua por la apertura de la presa. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan en la tarde de este jueves en el rescate de seis personas, de dos viviendas situadas en la zona del puente de Angorrilla, en Arcos de la Frontera, que se han visto sorprendidas por la subida del caudal de la presa, según ha indicado el propio Consorcio de Bomberos.

Cabe recordar que el alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, ha pedido a los vecinos de la localidad "precaución absoluta" ante la apertura de compuertas en la presa con una cantidad de 700 metros cúbicos por segundo, así como que todas las personas que entendieran que estaban en una vivienda muy cerca del río, lo recomendable era "que se alejen lo máximo posible". .

"Esto es mucha cantidad de agua y el río se va a ensanchar bastante, por lo que pido precaución", había manifestado el alcalde, que señaló que no se sabía cuánto tiempo iban a estar las compuertas abiertas.