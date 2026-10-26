La Bonoloto deja más de 1,2 millones de euros en Jerez (Cádiz) con un boleto de Primera y otro de Segunda Categoría

Archivo - Colas en la administración de lotería. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 26 de octubre, ha dejado un premio de 1.064.616,59 euros en Jerez de la Frontera (Cádiz). Además, la localidad gaditana ha registrado otro premio de Segunda Categoría, dotado con 147.261,95 euros.

Según recoge el boletín de Loterías y Apuestas del Estado, consultado por Europa Press, el boleto acertante de Primera Categoría ha sido validado en el Despacho Receptor número 42.080, situado en la avenida Rey Juan Carlos I, número 1, bloque 3.

Por su parte, el boleto premiado con 147.261,95 euros, correspondiente a la Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario), ha sido validado en el Despacho Receptor número 42.195, ubicado en la calle José Luis Pantoja Antúnez, número 2.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha estado formada por los números 35, 14, 17, 31, 02 y 40. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.310.795 euros.