El Bosque y Zahara de la Sierra (Cádiz) organizan una recogida de material para ayudar a los vecinos de Grazalema

Una vecina de la localidad gaditana de Grazalema mira a la calle tras achicar agua del inmueble donde se encuentra. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de El Bosque y Zahara de la Sierra han organizado una recogida de material, como botas de agua, guantes de trabajo, bombas de agua, sacos de arena o chubasqueros para hacérselo llegar a los vecinos del municipio de Grazalema con el objetivo de hacer frente a los efectos del temporal.

Según han publicado en sus cuentas oficiales, recogidas por Europa Press, el Ayuntamiento de El Bosque los puntos de recogida de material están habilitados en la propia Casa Consistorial hasta las 14 horas y en la Biblioteca Municipal de 17 a 19 horas. Por su parte, en Zahara de la Sierra el punto de recogida está en el Ayuntamiento de la localidad hasta las 19 horas.

En la publicación recuerdan que el municipio vecino de Grazalema ha sufrido los efectos del temporal con inundaciones y que "cualquier ayuda suma". Así, ha indicado que se necesita botas de agua, chubasqueros, calcetines, guantes de trabajo, bombas de agua, cubos, fregonas, sacos de arena, sacos de yeso o plásticos grandes/lonas.

Cabe recordar que el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha expresado este jueves que la situación en su municipio "sigue siendo muy grave" tras los casi 600 litros de precipitaciones acumuladas en solo un día, el pasado miércoles, cuando se estaba bajo alerta roja, que ha dejado una noche "durísima" para todos sus vecinos.