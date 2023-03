Bravo (PP) lamenta que Pedro Sánchez acabe su legislatura sin pedir disculpas "ni una sola vez"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo, ha cuestionado que "solamente" los funcionarios "respondan" cuando se producen casos de corrupción o "manipulación" de datos y que "no haya ningún ministro" al que "la dignidad le lleve a decir me marcho", lamentado que el presidente del Gobierno vaya a acabar su legislatura sin pedir disculpas "ni una sola vez".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), Bravo ha considerado "correcta" la dimisión de María Gámez como directora de la Guardia Civil aunque ha advertido que "había personas que desde hace algún tiempo venían indicándole que hay personas del Gobierno o de cierto rango que no estaban haciendo las bien".

"Se hacen trenes que no caben por los túneles y cae un director, cesamos al secretario general de Industria porque es malo pero lo ponemos al frente de Adif, cuando hay dudas en la contratación se va todo el mundo menos los que se tienen que ir. Cuando los Next Generation no funcionan, cesamos a los directores y a los secretarios pero no a la ministra ni al presidente del Gobierno que han decidido eso cuando han ido presumiendo. Cuando se manipulan los datos de empleo, ¿nadie tiene que dar explicaciones?", ha puesto de ejemplo Bravo.

El dirigente popular ha dudado que Sánchez "haya acertado en todo" para añadir que "es imposible no equivocarte" y que "lo que nos gustaría a los españoles es saber lo que está pasando, pero ellos ya han llegado a decir que no conocían a la persona que tenía en el escaño justo de atrás".

"Creo que ya lo dice todo esa falta de transparencia y de querer ser un Gobierno que pueda ser un ejemplo y no un ejemplo de corrupción", ha aseverado Bravo, quien ha lamentado que el Gobierno de España haya rebajado el delito de malversación y las consideraciones de la corrupción "en vez de luchar más fuerte contra la corrupción".