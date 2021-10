Bruno García (PP-A): "No tiene sentido que Andalucía reciba del Gobierno solo el 6% de ayudas para turismo"

CÁDIZ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Municipal y Turismo del PP-A y presidente del PP en Cádiz, Bruno García, ha afirmado que "no tiene sentido" que Andalucía reciba "solo el seis por ciento" de las ayudas para turismo que el Gobierno ha dedicado a este sector por la pandemia. Así, ha indicado que "empezó anunciando 11.000 millones y al final han sido 3.200 para toda España, 209 para Andalucía".

En declaraciones a los periodistas, García ha explicado que Andalucía representa el 11% del turismo nacional en llegadas a aeropuertos, además de contar con un 17% de los hoteles del país y una cuota de mercado del 22%. Además, ha apuntado que Andalucía representa el 17% del empleo turístico en toda España, por lo que "no tiene sentido que reciba solo el 6% de las ayudas", porque "en Turismo como en la economía, cada administración tiene que poner de su parte".

"Lo que está claro es que el 6% no puede ser, porque si representamos el 17% en empleo, que es lo importante y lo que llega realmente a las personas, eso no puede ser. No queremos más pero no queremos menos y ese 6% es insuficiente", ha incidido.

Bruno García ha contrapuesto esta falta de ayudas por parte del Gobierno al trabajo realizado por la Junta en favor del turismo andaluz, "generando confianza, con una gestión adecuada de la pandemia y convirtiendo a Andalucía en una lugar seguro".

Además, ha recordado que se han puesto sobre la mesa 732 millones de euros y se ha trabajado en la promoción y explicado que Andalucía es un destino seguro.

"La Junta está haciendo su parte y Andalucía ha liderado el turismo nacional este verano, pero necesitamos que el Gobierno haga su parte", ha insistido Bruno García.