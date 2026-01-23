El buque 'Audaz' monitoriza varias unidades de la Marina rusa en su tránsito por el Estrecho de Gibraltar

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz' navegando. Archivo - ARMADA

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz' ha realizado operaciones para garantizar la libertad de navegación, además de monitorizar unidades en tránsito de la Marina rusa por el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

En una nota, la Armada ha detallado que el 'Audaz', desplegado en esta zona desde el pasado mes de diciembre, ha realizado la monitorización del destructor ruso 'Severomorsk' durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental.

Al finalizar esta tarea de vigilancia, el buque retomó sus labores de vigilancia en el mar de Alborán para reforzar la presencia naval en las proximidades de las islas Chafarinas, ubicadas en el norte de África. Allí se mantienen destacamentos permanentes del Ejército de Tierra, dependientes del Mando Operativo Terrestre (MOT), que contribuyen al apoyo y la seguridad de dichos territorios.

Posteriormente, el buque realizó la monitorización y vigilancia de otro convoy con bandera rusa, conformado por la corbeta 'Boikiy' y el mercante 'General Skobelev', durante en su tránsito hacia el Atlántico tras cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Días después, ha informado la Armada, estas unidades de bandera rusa fueron avistadas entrando en el litoral gallego, y a partir de entonces fueron monitorizadas por el patrullero de altura 'Centinela', que mantuvo vigilancia de este convoy hasta su entrada en aguas francesas.

Durante estos seguimientos, los buques de la Armada han reportado de forma permanente la situación y evolución de las operaciones al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima (Covam), ubicado en Cartagena (Murcia).

Estas misiones se desarrollan en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, integradas dentro del mando operativo marítimo (MOM) y bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), con el objetivo de contribuir a la seguridad marítima y garantizar la libertad de navegación.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del almirante de Acción Marítima (Almart), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral, junto a otras instituciones del Estado, y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (Moespa) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes.

Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.