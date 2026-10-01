El buque 'Juan Carlos I' entra en los astilleros de Puerto Real (Cádiz) para optimizar su sistema de propulsión

El buque de la Armada 'Juan Carlos I' (L-61) en los astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz) - ARMADA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El buque de la Armada 'Juan Carlos I' (L-61) ha entrado en el dique de Navantia en los astilleros de Puerto Real (Cádiz) para ajustar y optimizar el sistema de propulsión (POD) que fue instalado a finales del año anterior.

La inmovilización técnica se extenderá durante cuatro semanas, fijando su conclusión para finales de octubre, según ha informado la Armada en una nota.

Tras varios meses de pruebas en la mar, este periodo de mantenimiento aplicará una mejora de diseño en colaboración con ABB Marine & Ports para incrementar la resiliencia tecnológica de la plataforma, una actualización que ya se estandariza en buques con el mismo sistema.

Además, Navantia aprovechará este periodo en dique seco para ejecutar trabajos complementarios de habitabilidad y sustitución de equipos.

Con estas mejoras, el buque recuperará su plena disponibilidad de cara a un calendario que incluye un despliegue internacional de larga duración.