Buscan a un preso fugado del Hospital de Jerez (Cádiz) al deslizarse con sábanas por una ventana

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a un preso que al parecer se habría escapado del Hospital de Jerez de la Frontera, donde estaba ingresado, usando para ello sábanas atadas a modo de cuerda para deslizarse por la ventana, tal y como han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

En la información adelantada por Diario de Jerez se recoge que el preso fugado, que estaría hospitalizado con "sarna", ha podido saltar sobre las cuatro de la madrugada de este jueves, utilizando un patinete eléctrico para huir del lugar.

Cuando el personal de Enfermería ha entrado en la habitación a primera hora para tomar la temperatura y las constantes al preso ingresado, han hallado la habitación vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando, a pesar de que al parecer había agentes apostados en la puerta de la habitación.

De esta manera, el dispositivo se centra ahora en localizar al preso y volver a detenerlo.