Cádiz acoge el domingo la manifestación por la huelga general como continuación a la jornada de "éxito" del 11N

Archivo - Imagen de la movilización en Cádiz por una vivienda digna, impulsada por el Sindicato de Inquilinas. A 3 de octubre de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz acogerá este domingo 15 de noviembre a las 12,30 horas la manifestación por la huelga general del pasado miércoles, que tuvo que ser suspendida debido a los efectos de la borrasca Charles, siendo la continuación de una jornada "de éxito" para el movimiento por la vivienda y para el conjunto de la clase trabajadora gaditana.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz han explicado a Europa Press que pese al aplazamiento de la manifestación, esta convocatoria "mantiene intactos todos sus motivos y reivindicaciones".

"Llevamos semanas construyendo esta convocatoria desde los barrios, los centros de trabajo y los pueblos, junto al sindicalismo laboral. La respuesta en las calles, con miles de personas movilizadas durante la mañana del miércoles, demuestra que existe un descontento profundo y sobre todo una voluntad colectiva de organizarse y luchar", han expresado desde este movimiento.

Según el Sindicato de Inquilinas, sus datos indican que "una de cada diez personas secundó la huelga en el conjunto del Estado", una cifra que "da cuenta de la dimensión de una convocatoria que ha conseguido poner en el centro un problema que atraviesa la vida de millones de personas", es por eso que ha hecho una valoración "muy positiva" de la jornada del miércoles.

"Hemos conseguido situar en el centro del debate que la vivienda no puede seguir siendo un negocio para unos pocos mientras se convierte en una condena para la mayoría, pero también que esta lucha está necesariamente vinculada a los salarios y a los servicios públicos", han expresado desde esta entidad ciudadana, que ha rechazado que "sigamos trabajando para pagar alquileres que no podemos asumir, viendo cómo nos expulsan de nuestros barrios y cómo se deterioran las condiciones de vida de nuestra clase".

Por eso, han esperado que este domingo haya "una gran movilización", que sea además "una demostración de fuerza y de continuidad", al considerar que "la lucha no termina el 11N", ya que eso "ha sido tan solo el comienzo".

La manifestación partirá desde la avenida de las Cortes de Cádiz en la zona del El Corte Inglés y se dirigirá hacia la avenida de la Sanidad Pública y la avenida de Andalucía para finalizar en la plaza San Juan de Dios, donde se ubica el Ayuntamiento gaditano.