Cádiz y Alberobello estrechan lazos culturales a través de su historia y su gastronomía

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en valor su relación con la ciudad italiana de Alberobello en el marco del Puglia Teatro Festival 2026. Con motivo de la celebración de este festival de teatro, la capital gaditana "dará a conocer su historia y su gastronomía, protagonizando varias actividades que forman parte de su programación".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el chef gaditano Antonío Caramé, junto al chef italiano Gianvito Matarrese de Alberobello, realizarán un espectáculo de arte culinario italiano y español en la Plaza Sacramento de la localidad, que incluye la presentación de platos tradicionales de Alberobello y Cádiz, Puglia y Andalucía, y su degustación.

Asimismo, realizarán una cena institucional, con la creación y degustación de platos originales elaborados específicamente por los dos chefs, utilizando materias primas de sus respectivas regiones. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Alberobello en colaboración con la Embajada de España en Italia.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Cádiz, Dario Bernal, ofrecerá la conferencia 'Del Garvm al patrimonio histórico sostenible', que abordará los más de 2.000 años de relaciones entre Apulia y la costa de Cádiz. Una actividad que cuenta con el patrocinio y apoyo del Instituto Cervantes de Nápoles.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha señalado que este intercambio cultural "es una gran oportunidad para que la cultura gaditana tenga una mayor proyección más allá de nuestras fronteras y en un acontecimiento de alcance internacional como es este festival de teatro".

"Además, con estos encuentros estrechamos los lazos en materia cultural para poder llevar a cabo proyectos que beneficien a ambas ciudades y para el tejido local cultural de Cádiz", ha concluido.