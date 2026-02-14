Cádiz celebra el Carnaval con las personas mayores en el Baluarte de los Mártires este jueves

Convocatoria de convivencia y baile de Carnaval con mayores. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

La Delegación Municipal de Personas Mayores organiza el próximo jueves, 19 de febrero, una Convivencia de Carnaval para personas mayores de 60 años en el Baluarte de los Mártires, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Tal y como ha anunciado el Consistorio local en una nota, el encuentro, que dará comienzo a las 18,00 horas, incluirá baile y música en directo y está abierto a que los mayores puedan asistir acompañados de algún familiar de menor edad, fomentando así un carácter más intergeneracional.

Por su parte, la concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, ha destacado que la población mayor es cada vez más significativa en nuestra sociedad y, en muchos casos, constituye un "pilar fundamental dentro de sus familias y comunidades".

"Se trata de ofrecerles un rato de entretenimiento y diversión, aprovechando la festividad del Carnaval, y al mismo tiempo potenciar las relaciones sociales y fomentar el principio de envejecimiento activo", ha indicado.

Asimismo, Martín ha precisado que este tipo de iniciativas contribuyen a combatir la soledad no deseada, fortalecer las redes de apoyo y garantizar el bienestar y la salud emocional de las personas mayores.

"Una sociedad como la nuestra, en la que los mayores asumen grandes responsabilidades familiares, merece que se reconozca su labor y se les ofrezcan espacios de ocio y convivencia que faciliten la socialización y la alegría en comunidad", ha apuntado.

De esta forma, la Administración local ha concretado que el Carnaval con Mayores del Baluarte de los Mártires se presenta como un espacio pensado para disfrutar en compañía, con música, baile "y la posibilidad de compartir un momento agradable entre generaciones".

En contexto, la entrada será libre hasta completar aforo, y se anima a toda la población mayor de 60 años a participar en este evento que combina celebración, diversión y reconocimiento social.