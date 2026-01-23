Cádiz cierra instalaciones deportivas y el Parque Genovés por el temporal y ofrece recursos para personas sin hogar

Archivo - Detalle de la ciudad de Cádiz. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas municipales y del Parque Genovés desde este viernes y hasta el final de la jornada del sábado debido al temporal que afecta a la provincia, con avisos activos de nivel naranja por oleaje y amarillo por viento durante este sábado.

Asimismo, el Consistorio ha informado en una nota de que el Centro Fermín Salvochea permanecerá abierto las 24 horas hasta la madrugada del lunes, con el objetivo de ofrecer refugio y más recursos a las personas sin hogar ante las adversas condiciones meteorológicas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo en la provincia de Cádiz el aviso amarillo por oleaje hasta las 15,00 horas en el litoral y el Estrecho. A partir de esa hora, el aviso pasará a nivel naranja hasta las 20,00 horas, momento en el que volverá a descender a amarillo hasta la medianoche.

En estas zonas se prevé mar combinada del oeste con olas de entre cinco y seis metros, así como vientos del oeste o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), que podrán alcanzar puntualmente entre 62 y 74 km/h (fuerza 8), especialmente mar adentro. En cuanto al viento, en estas dos comarcas gaditanas se esperan rachas de hasta 80 km/h, lo que obligará a mantener activo el aviso amarillo hasta las 16,00 horas de este sábado.