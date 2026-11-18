El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, en la presentación este miércoles la programación de la Navidad - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Cuando Cádiz enciende las estrellas' de Riki Rivera abrirá la Navidad gaditana el 27 de noviembre, cuando se produzca el encendido del alumbrado extraordinario desde la plaza de San Juan de Dios de la capital.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, han presentado este miércoles la programación de la Navidad, que contará con más de un centenar de actividades desplegados en más de 20 barrios de la ciudad, y que se desarrollarán en más de 50 espacios diferentes, tanto al aire libre como en equipamientos cubiertos, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En el acto de presentación también han estado presentes el presidente de la asociación de comerciantes de Cádiz Centro Comercial Abierto, José Amaya, la delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, Mar Díez, y el músico gaditano Riki Rivera.

La teniente de alcalde delegada de Fiestas ha asegurado que el eje principal de esta campaña de Navidad es el comercio local, que "mantiene viva esta ciudad", señalando que los comerciantes "son esos hombres y mujeres que cada mañana levantan la persiana y generan empleo los que mantienen vivas nuestras calles y nuestros barrios e iluminan la ciudad los 365 días del año".

En ese sentido, ha incidido en que la imagen que ilustra el cartel de esta Navidad "refleja perfectamente este mensaje, con una de nuestras calles comerciales llenas de público, de luces y de ambiente navideño". La imagen es obra del fotógrafo José María Reyna, al que ha agradecido su colaboración.

Beatriz Gandullo ha añadido que con esta programación, que llegará "a todos los rincones de la ciudad", se quiere apoyar a los comerciantes, a "todas esas personas que nos ofrecen algo que va mucho más allá del producto: Nos ofrecen cercanía, confianza y un trato personal".

También ha recordado que desde el Ayuntamiento apoyan "desde hace años" al comercio local con iniciativas como las subvenciones a las asociaciones de comerciantes, con la puesta en marcha de la Escuela del Comercio, con ayudas desde el IFEF a través de los programas Contrata Cádiz, Más y Mejores Empresas, Mujer Trabajadora y Empresaria o Cádiz Renueva.

La responsable de Fiestas ha pasado a desgranar las principales actividades de la programación navideña, explicando que aunque tradicionalmente la Navidad comienza con el encendido del alumbrado, hay dos citas previas este año, en referencia al pregón de la Navidad en el Teatro del Títere, a cargo del Andrés García Requejo, el miércoles 25 de noviembre a las 20,00 horas, y la inauguración del Belén Monumental en el Mercado Central de abastos el jueves 26 a las 12,00 horas.

El inicio de la Navidad será el viernes 27 de noviembre en la plaza San Juan de Dios con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario, al que acompañará un espectáculo que correrá a cargo de Riki Rivera.

Junto al artista gaditano participarán Paulano, ganador de La Voz Kids 2025 y segundo clasificado en Eurovisión Junior 2026, y Mar Tiago, ganadora de la novena edición de Tierra de Talento. Además, se sumarán a este espectáculo José Luis Jaén y Brenda García y 13 músicos en escena.

Riki Rivera ha dicho sobre su espectáculo que estará "lleno de sorpresas" y que se trata de "una historia de un padre y un hijo que vienen a ver la Navidad de Cádiz, donde se verá y se comprobará el sentido de por qué Cádiz se enciende".

Ha explicado que una de las piezas de este espectáculo, que se titula 'Suite de las estrellas', será la banda sonora de la Navidad gaditana, ya que se escuchará en los espectáculos de luces que habrá cada día en la plaza de San Juan de Dios a las 19,00 horas, las 20,00 horas y las 21,00 horas.

UNA NAVIDAD QUE LLEGA A LOS BARRIOS

La concejala de Fiestas ha asegurado que una de las prioridades es que la Navidad "se viva en toda la ciudad" y que por ello se desarrollará el programa 'Navidad en los barrios', al que se sumará este año la iniciativa 'Conoce tu barrio', con actividades familiares en seis barrios de Extramuros.

El objetivo principal, según ha señalado Gandullo, es que "no sea solamente una jornada de juegos, sino que los vecinos y vecinas compartan momentos en familia, conozcan mejor la historia y las tradiciones de sus barrios y se sientan orgullosos del lugar donde viven".

Además, ha apuntado que volverán los villancicos a las calles y plazas y habrá numerosos espectáculos musicales infantiles, como La Bella y la Bestia, La bailarina de la Navidad, La magia de la fantasía, El Grinch, Music Express y El Rey León.

La cultura tendrá también un papel "muy importante" en esta programación, y las bibliotecas, ludotecas y espacios culturales acogerán cuentacuentos, talleres infantiles, rutas literarias, lecturas dramatizadas y una fiesta de la lectura en el Baluarte del Orejón. También se recuperará la campaña solidaria de recogida de alimentos a cambio de libros.

La música llegará a las calles con 'Cádiz suena a Navidad', en la que participarán distintas agrupaciones y bandas musicales, y gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol se podrá disfrutar de música góspel, una zambomba y villancicos flamencos.

Habrá también pasajes teatralizados en el Baluarte de la Candelaria y la Casa de la Juventud, así como representaciones de las Navidades del mundo en distintos barrios. La Casa de la Juventud acogerá además la exposición 'PlayNavidad', con figuras de Playmobil, y en el marco del Año Falla se celebrará una gala especial de Navidad en el Gran Teatro Falla.

A ello se sumarán las actividades del Museo de las Cortes, con visitas teatralizadas, recreaciones históricas y visitas guiadas, además de los tradicionales 'Autos de Navidad' en el Teatro de Títeres Tía Norica. Tampoco faltarán las citas navideñas tradicionales como las precampanadas infantiles, la Nochevieja en Cádiz, el concierto de Año Nuevo y la Gala de los Reyes Magos.

"El 4 de enero estarán Sus Majestades en el palacio de Congresos y el día 5 se celebrará la Cabalgata de los Reyes Magos, con la que pondremos el broche final a nuestra programación", ha subrayado Gadullo.

La programación se completará con otras iniciativas que contribuirán a llenar las calles de ambiente navideño, como la Feria Profesional de Artesanía, que se celebrará del 27 de noviembre al 5 de enero en la Plaza de la Catedral, aumentando el número de puestos de 17 a 20.

También estará el parque navideño y la pista de hielo de la plaza de San Antonio y la carpa de la Glorieta Ana Orantes, que acogerá espectáculos y actividades, y se desarrollarán distintas iniciativas por parte de las asociaciones de comerciantes de la ciudad como mercadillos, belenes vivientes, cabalgatas y actividades infantiles.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha cerrado el acto agradeciendo la labor de las asociaciones de comerciantes, que son "el alma de nuestra ciudad", a la Fundación Cajasol, "que siempre está dispuesta a colaborar en todo lo que hacemos y organizamos para la ciudad", y especialmente al artista gaditano Riki Rivera por su aportación a esta Navidad con un espectáculo que "estamos seguros que será para el recuerdo".

Asimismo, ha agradecido la labor de las distintas delegaciones municipales que llevan "meses" trabajando en esta programación, a la que cada año se intentan aportar novedades.

Bruno García ha destacado que "desde hace cuatro años" la propuesta de su gobierno es que "los gaditanos y las gaditanas se sientan orgullosos de su Navidad y por ello, con esta programación queremos generar ilusión y ganas de que disfruten de las calles, del entorno comercial y de los barrios de la ciudad".