Cádiz lideró los campings en agosto con 91.600 turistas, un tercio de los visitantes andaluces

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CÁDIZ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los campings de la provincia de Cádiz sumaron en agosto un total de 91.658 viajeros, unos datos que supusieron un tercio de los turistas que optaron por este tipo de alojamiento en toda la comunidad autónoma andaluza, que registró más de 271.000 campistas.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, estos más de 91.600 personas realizaron hasta 376.362 pernoctaciones, una categoría en la que también fue líder la provincia en Andalucía.

En base a estos datos, cabe destacar que los campings de Cádiz llegaron a tener 38.000 visitantes más que Huelva, que fue la segunda provincia andaluza en cuanto a turistas, con algo más de 53.000.

Respecto a agosto de 2025, la provincia ganó 13.000 turistas y 32.400 pernoctaciones, a pesar de experimentar una leve bajada en la estancia media, que pasó de 4,39 noches el año pasado a 4,11 en 2026.

De esos 13.000 turistas más, el mayor crecimiento se dio en el nacional, con 12.420 más respecto al año anterior, prácticamente todo el aumento registrado a nivel interanual. En concreto, en agosto de 2026 fueron 82.411 visitantes. El turista extranjero también aumentó en 877 personas, alcanzando los 9.247 visitantes.

Por municipios, Tarifa fue el destino principal de Andalucía, con 26.138 campistas y 81.693 pernoctaciones; seguido de Conil de la Frontera, con 20.319 turistas y 97.281 estancias; y Barbate, que alcanzó 14.848 personas y 68.114 noches en sus campings. Esto supone además, según datos del IECA, que tres localidades gaditanas lideren a nivel andaluz la llegada de turistas en esta categoría de alojamiento.

Se da la circunstancia de que el Parque Natural Los Alcornocales también sea el primer destino andaluz, con 30.562 visitantes y 93.847 pernoctaciones.