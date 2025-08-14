Cádiz prevé una ocupación del 86% en segunda quincena de agosto, con Zahara de los Atunes rozando el 90%

Archivo - Turistas con maletas por Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la provincia de Cádiz prevén una ocupación media superior al 86% durante la segunda quincena del mes de agosto, que se inicia este viernes, donde Chiclana de la Frontera será el destino líder con el 91,25% estimado y Zahara de los Atunes rozará el 90%, al esperar un 89%, una localidad que el lunes sufrió desalojos de hoteles y viviendas por el incendio de Tarifa.

Según datos de Horeca Cádiz, recogidos por Europa Press, la provincia espera una caída de cinco puntos porcentuales respecto al 91% que tuvo en ese mismo periodo de 2024. Este descenso es generalizado en los municipios turísticos de Cádiz a excepción de Zahara de los Atunes que espera mejorar sus datos respecto al año pasado, cuando se quedó en un 83,89%.

En Cádiz capital la ocupación que se prevé en estos 15 días es del 85,71% --en 2024 fue del 93,59%--, y en El Puerto de Santa María se va a pasar de un 86,43% el año pasado a una estimación del 79,79%. Mejores datos tiene Chiclana, que aunque cae dos puntos porcentuales, se sitúa como destino preferido de la provincia con un 91,25% de reservas.

Otros puntos costeros de interés son Tarifa, que para estos 15 días espera un 78,91% de ocupación --86,86% en 2024-- o San Fernando, que en esos días estará al 82,00%, hasta siete puntos porcentuales menos.

En zonas de interior como Jerez de la Frontera, la ocupación ronda el 77,61%, una caída considerable teniendo en cuenta que en el mismo periodo de 2024 llegó a tener un 88,49%. En la localidad serrana de Arcos de la Frontera el descenso es mucho mayor, pasando del 62,47% al 45,64% previsto.

Estos descensos generalizados se explican debido a las elevadas temperaturas que se están registrando en la provincia, como explicaba a Europa Press el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María, quien ya señalaba que el calor intenso podría hacer que los turistas buscasen destinos con temperaturas más llevaderas.

Respecto a la primera quincena de agosto, los datos de Horeca reflejan un leve aumento de décimas respecto al año pasado, con un 92,04% de ocupación. En este tiempo Zahara de los Atunes ha sido el lugar con mayor ocupación, con un 97,90%, lo que supone una mejora en cuatro puntos porcentuales. Conil y Rota han estado al 96%, Cádiz capital al 95% y Chipiona al 94%.

Por debajo del 90% de ocupación han estado Sanlúcar, Tarifa y San Fernando con un 89,77%, Jerez con un 87% y El Puerto con un 86% de lleno en los hoteles.

Para septiembre, las previsiones prevén un 79,10% de ocupación media en la provincia, con Conil al 88,23% como municipio con mejores datos estimados.