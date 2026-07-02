Cádiz reconoce a referentes Lgtbi en el 'Homenaje para no perder la memoria' del Orgullo 2026

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Política de Inclusión y Lgtbi, Virginia Martín, en el acto institucional 'Homenaje para no perder la memoria'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos el acto institucional 'Homenaje para no perder la memoria', dentro del programa del Orgullo Cadi Cadi 2026, con el objetivo de reconocer a personas e instituciones que han contribuido al avance de los derechos Lgtbi y a la construcción de una sociedad "más justa, diversa e inclusiva". El acto, que ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Bruno García, y la concejala de Política de Inclusión y Lgtbi, Virginia Martín, ha destacado la importancia de preservar la memoria colectiva como "herramienta para avanzar en igualdad y evitar retrocesos en derechos".

Según ha detallado el Consistorio en una nota, en esta edición, el homenaje ha reconocido a Johanna González Aragón, activista trans gaditana y referente en la defensa de la dignidad, visibilidad y derechos de las personas trans. Su labor ha sido puesta en valor por su capacidad para convertir la reivindicación en "una herramienta de transformación social, contribuyendo a abrir espacios de libertad y reconocimiento".

También ha recibido un reconocimiento la Dirección General de Diversidad de la Universidad de Cádiz, por "su trabajo continuado en la promoción de entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación dentro del ámbito universitario". Su labor en materia de sensibilización, atención y garantía de derechos "ha consolidado a la universidad como un espacio comprometido con la diversidad".

La periodista Marta Tocón García ha sido igualmente homenajeada por su trayectoria profesional y por su compromiso con la comunicación social desde una perspectiva de igualdad y diversidad. Su trabajo en Onda Cádiz, especialmente a través del programa 'Miradas', ha contribuido a "visibilizar realidades y debates esenciales para el avance social".

El acto también ha reconocido a la artista drag Samantha Ballentines por su trayectoria, destacando su capacidad para convertir el arte en "una forma de expresión, resistencia y visibilidad", así como por su contribución a la ruptura de prejuicios y a la creación de espacios de libertad.

El Ayuntamiento de Cádiz ha agradecido a todas las personas, colectivos e instituciones que, desde distintos ámbitos, continúan trabajando para hacer de la ciudad un espacio "más abierto, igualitario y acogedor" para toda la ciudadanía.