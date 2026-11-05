Cádiz reducirá los días de apertura y el tamaño de la carpa del Carnaval 2027 para combatir el botellón

Archivo - Imagen de archivo de una carroza participante en la Cabalgata del Carnaval de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha presidido este jueves el Consejo de Participación del Carnaval en la calle, en el que se han anunciado nuevas medidas para combatir el botellón y favorecer la convivencia durante el Carnaval de Cádiz 2027. Entre las principales novedades figuran la reducción de los días de apertura de la carpa, la disminución de sus dimensiones y su reubicación. Asimismo, el segundo sábado de Carnaval, el escenario de la plaza de San Antonio acogerá actuaciones de agrupaciones carnavalescas en lugar del concierto celebrado en anteriores ediciones.

Los responsables municipales se han comprometido a impulsar nuevas medidas para defender y proteger la fiesta, que se sumarán a las ya adoptadas en años anteriores y que buscan, principalmente, devolver el protagonismo a las coplas durante la celebración oficial del Carnaval, según ha informado el Consistorio en una nota.

Con el objetivo de favorecer la convivencia con los vecinos, entre las acciones que se van a poner en marcha el próximo mes de febrero está la reducción de días de apertura de la carpa. A diferencia de ediciones anteriores no abrirá el jueves 4 de febrero, sino que arrancará el viernes 5 de febrero permaneciendo abierta el sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8. El martes 9 y miércoles 10 permanecerá cerrada volviendo a abrir el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de febrero, que será el último día de apertura.

El protagonismo recaerá en las actuaciones de agrupaciones legales e ilegales tanto en las calles como en los escenarios instalados por peñas, entidades y el Ayuntamiento por toda la ciudad. En estos días, serán los establecimientos de ocio de la ciudad los que den respuesta a la demanda nocturna, al igual que el resto del año.

También se reducirán las dimensiones de la carpa, lo que permitirá su traslado a la Avenida de Astilleros, alejándola así de las zonas residenciales, para aminorar las molestias causadas a los vecinos, y evitando el traslado de los vehículos que ocupan las plazas de aparcamiento para residentes situadas junto a la muralla.

Otra de las novedades de esta edición para defender la fiesta frente a otro tipo de hábitos, será la celebración de actuaciones de agrupaciones sobre el escenario de la Plaza de San Antonio el segundo sábado de Carnaval. En esta edición no se celebrará concierto esta jornada, cediendo el protagonismo a los grupos finalistas del COAC 2027, que serán contratados por el Ayuntamiento de Cádiz para ofrecer sus repertorios en uno de los días con mayor afluencia de público a la ciudad.

De este modo, los dos sábados de la programación oficial contarán con actuaciones de Carnaval en la calle, y con agrupaciones finalistas del COAC en los escenarios de la ciudad. A las medidas antibotellón también se añade la prohibición expresa de la música con altavoces en los mostradores instalados en los establecimientos con motivo de la fiesta.

Y, por último, desde el Consistorio se van a reforzar las campañas de sensibilización y de promoción de los valores esenciales de la fiesta, haciendo hincapié en el interés por la esencia de la fiesta gaditana, que es la copla, frente al botellón.

A estas medidas se sumarán las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, como el vallado de la escalinata de la Catedral, la batalla de coplas entre cuartetos 'Dos palos al botellón' para dotar de contenido carnavalesco a la Plaza de la Catedral, o la finalización de los conciertos de la Plaza de San Antonio a las doce de la noche.

SUBVENCIONES Y ACTOS GASTRONÓMICOS

Por otra parte, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha anunciado que las subvenciones a las peñas y entidades que realizan actividades aumentará un 17% con respecto al año anterior, lo que supone un incremento de 38.650 euros, para situarse en un total de 267.450 euros.

También se ha aprobado el calendario de actos gastronómicos del Carnaval 2027. Las fiestas gastronómicas arrancarán el próximo 2 de enero con la celebración de la Pestiñada Popular, a la que seguirán la Erizada el día 10, la Mejillonada el 17, la Ostionada Popular el 24 y la Gambada Popular el 31. Estas fiestas quedarán sujetas a la aprobación de las correspondientes subvenciones.

El alcalde de Cádiz ha asegurado que "desde este equipo de Gobierno seguimos dando pasos para cumplir con nuestro compromiso de defender la esencia de nuestra fiesta, que son las coplas. Hoy lo hacemos con nuevas medidas concretas que se sumarán a las que ya implementamos en las últimas ediciones y que tienen un doble objetivo: defender nuestra fiesta y mejorar la convivencia y el descanso de los vecinos en estos días de celebración en la calle. Y vamos a seguir insistiendo en que todas las personas que quieran venir a nuestro Carnaval son bienvenidas si lo hacen respetando nuestra fiesta y sus valores esenciales, pero el que quiera venir para hacer botellón, mejor que no venga".