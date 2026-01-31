Cádiz registró la creación de 236 nuevas sociedades mercantiles en diciembre, 22 menos que el mes anterior

Archivo - Un obrero trabaja en una obra en la vía pública. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de diciembre en 214, 22 menos que las registradas en el mes anterior y rompiendo la línea ascendente de los últimos meses, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

No obstante, comparado con el mismo mes del año anterior, diciembre de 2024, la variación se sitúa en ascenso, ya que se registraron entonces 153 empresas, 59 menos que en este 2025. En cuanto a la extinción de empresas, en diciembre de este año fueron un total de 49 sociedades, por 45 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el último mes del año, con un capital suscrito de 8.085.092 euros, todas fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 43 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 31 lo hicieron en 'Servicios de comidas y bebidas'; 24 en 'Actividades Inmobiliarias'; 21 en 'Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas'; 15 en 'Actividades de construcción especializada'; y 15 en 'Construcción de edificios', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2024 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 1.882, lo que supuso la creación de 70 más que lo registrado durante el año 2023, en el que se crearon 1.812 empresas.