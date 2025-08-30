El campo de fútbol del Juncal en El Puerto acoge un torneo a beneficio de la Cabalgata de Reyes Magos 2026

Archivo - Imagen de recurso de un partido de fútbol - AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Campo de Fútbol del Juncal en El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge en la jornada de este sábado el torneo benéfico Cabalgata de Reyes Magos, una cita deportiva solidaria que ha reunido a centenares de asistentes y a una destacada representación de equipos de toda la provincia.

El torneo se disputa en dos turnos. En concreto, la categoría Benjamín en horario de 09.30 a 15.00 horas y la categoría Alevín de 16.00 a 22.00 horas, con partidos de 20 minutos de duración, que permiten un ritmo ágil y emocionante durante toda la jornada, han indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Participan equipos como Estrella-Frailes, Racing Portuense, Safa, Cadista de Puerto Real, Ubrique, Villamartín, Cadista de la Isla, Sporting de Chiclana y La Gaditana, que han ofrecido "un gran espectáculo de fútbol base marcado por la deportividad y la diversión". Al finalizar cada categoría, se entregarán trofeos a los campeones y subcampeones, reconociendo el esfuerzo y la entrega de los más pequeños.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, ha estado presente en la cita y ha destacado "la importancia de unir el deporte con causas solidarias, fomentando los valores de compañerismo, esfuerzo y solidaridad entre los más pequeños". Asimismo, ha agradecido la implicación de las familias, voluntarios, organizadores y patrocinadores que han hecho posible la jornada.

El objetivo del torneo es doble: "Pasar un buen día de fútbol con espíritu deportivo y de convivencia para los niños y niñas, y al mismo tiempo recaudar fondos para mantener viva la ilusión de la gran Cabalgata de Reyes Magos 2026".

La iniciativa ha contado con la colaboración de Alimentación y Frutería El Niño de Roberto, Frutería Piña, Frutas y Hortalizas Doñana y Alimentación Cristina & David, además del respaldo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través de la Concejalía de Deportes.

Por último, desde la organización han subrayado que "el deporte se convierte en el mejor aliado para mantener vivas nuestras tradiciones, sumando ilusión y solidaridad en cada gol".