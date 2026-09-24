Canal Sur participa con cuatro documentales en la 58 edición del Festival 'Alcances' de Cádiz

Dos de los largometrajes con los Canal Sur participa en esta edición del Festival Alcances en Cádiz. - RTVA

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine documental de Cádiz 'Alcances', que se celebra del 25 de septiembre al 2 de octubre, proyectará los largometrajes 'Bernabé, la sonrisa del flamenco', 'Acuérdate de mí', 'Todos los días Domingo' y 'La gran redada gitana', todos ellos participados por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), siendo seleccionados dentro del certamen 'Mirada andaluza' y 'Miradas ajenas, miradas comunes'.

La 58 edición del festival 'Alcances' entre otros contenidos contará en la Sección Oficial con 22 películas, siete largometrajes y 15 cortometrajes, una muestra con las mejores producciones documentales del último año, variada tanto en estilos como en temáticas.

Según ha explicado la RTVA en una nota, 'La gran redada gitana' se ambienta en 1749, cuando el rey Fernando VI y el marqués de la Ensenada, con la complicidad del clero, organizan una implacable persecución de la población gitana, bautizada como la Gran Redada, que condena, sin delito, a más de 10.000 personas a trabajos forzados, al encierro en condiciones inhumanas y, en definitiva, a la aniquilación.

Buceando en archivos y documentos, y recabando voces autorizadas como las del escritor Raúl Quinto (Premio Nacional de Narrativa) o la activista Séfora Vargas, este documental trata de sacar a la luz aquellos actos de esclavización y exterminio, ausentes de los libros de historia y las investigaciones académicas, según ha explicado Canal Sur.

Por su parte, 'Todos los días Domingo' es un ejercicio de recuperación de la memoria y reconstrucción de un tiempo que se fue, cuyo protagonista es Domingo Feria Pérez, trabajador incansable durante toda su vida en la salazón artesanal del atún y fabricación de mojama.

'Bernabé, la sonrisa del flamenco' transcurre en un pequeño pueblo de Córdoba, donde hay un dentista que guarda recuerdos insospechados. Un homenaje improvisado a Paco de Lucía se convierte en el detonante de una historia inesperada, en la que se dan cita el flamenco, el amor por la música y la amistad.

Por último, 'Acuérdate de mí' retrata la figura de La niña de La Puebla a través de la mirada de su nieta, la actriz Adelfa Calvo. Es el relato del proceso creativo de un documental que Adelfa comenzó cuando era muy joven grabando entrevistas a su abuela y que ahora, en su madurez personal y profesional, 25 años después de su muerte, ha decidido concluir. Un viaje interior en la búsqueda de la memoria de su abuela que nos descubre la conexión mágica entre ambas a lo largo de los años.