Canal Sur retransmite desde el 30 de enero el Carnaval de Cádiz con un amplio despliegue humano y técnico

Archivo - La chirigota del Yuyu durante su pase en la final del concurso del Carnaval de Cádiz el pasado 28 de febrero de 2025 en el Gran Teatro Falla de Cádiz

La televisión pública andaluza retransmitirá desde este viernes 30 de enero el Carnaval de Cádiz con el inicio de la fase de cuartos desde el Gran Teatro Falla a través de Andalucía Televisión (ATV) y Canal Sur Más, contando para ello con un amplio despliegue humano y técnico y las presentadoras Paz Santana, Soco López, Fati Pizarro y Reyes Calvillo.

Los cuartos de Final se celebrarán del 30 de enero al 5 de febrero, estando Paz Santana y Soco López en la presentación y los comentarios en el palco del teatro y Fati Pizarro en la tramoya para entrevistas en directo con protagonistas y conexiones grabadas con información de servicio público.

Por su parte, Reyes Calvillo mantendrá conexiones en exteriores grabadas para los previos de los grupos en maquillaje o pasacalles y conexiones en directo a la salida del teatro tras las actuaciones, como ha informado la RTVA en una nota.

Las semifinales del COAC se desarrollarán del 8 al 11 de febrero y serán retransmitidas desde el comienzo de la jornada por ATV y Canal Sur Más hasta las 21,30 horas, cuando la emisión podrá seguirse en directo hasta su conclusión por Canal Sur Televisión y Canal Sur Más.

En la presentación de las semifinales se alternarán Paz Santana, Soco López, Fati Pizarro y Reyes Calvillo, equipo al que se incorporará Manu Sánchez. Cuando el cambio de cadena coincida con alguna actuación, se mantendrá la emisión simultáneamente en las dos emisoras hasta su finalización.

El director general de RTVA, Juande Mellado, ha señalado que Canal Sur "forma parte del Carnaval de Cádiz desde 1990", cumpliendo este año "36 carnavales" y "tres efemérides importantes".

La primera, ha explicado, es que Manu Sánchez es pregonero este año, el tercer pregón de "uno de los nuestros", como ha definido a "aquellas personas que han recibido tan alto honor ejerciendo su labor como comunicadores durante el tiempo en que han estado vinculados a la RTVA".

De igual forma, ha indicado que la segunda efeméride que se celebra es el 30 aniversario de la creación del primer programa de televisión de la historia dedicado íntegramente al Carnaval de Cádiz, como es 'El ritmo del tangai', que "reveló al mundo la ingente capacidad creativa, musical y literaria que hay en este rincón de España, un fenómeno que no tiene parangón, y cómo se crean y elaboran los repertorios de carnaval".

"Es entonces cuando miles de personas en todo el país y en el extranjero se enamoran de la fiesta y se convierten en fervorosos seguidores de esta tradición, que ha acabado convertida en un nuevo género musical que forma parte de la industria cultural española", ha asegurado Juande Mellado.

Como tercera efeméride, ha recordado que es el 35 aniversario de la Aguja de Oro, un premio con el que Canal Sur contribuyó "desde casi su llegada" a destacar una de las facetas más creativas del carnaval gaditano, la de la elaboración de los "tipos" de las agrupaciones.

Así, Canal Sur Radio y la ONCE entregarán este año la Aguja de Oro, un galardón con el que se reconoce al mejor tipo del concurso del Falla, destacando por "su originalidad y confección".

El director general de Canal Sur Radio y Televisión ha dado las gracias a Cádiz "por permitirnos celebrar juntos todos estos hitos de nuestra relación", asegurando que "vinimos a servir al carnaval y, en la medida de nuestras posibilidades, a sumar para hacer más grande la fiesta".

Canal Sur Radio y Televisión volverán a convertir la final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el 13 de febrero, en "la Gran Gala de Carnaval de cada año" en el prime time de la radio y la televisión públicas de Andalucía, lo que después de 30 años ha convertido a Canal Sur en "la referencia en la materia en toda España", como se ha apuntado.

Paz Santana, Soco López y Manu Sánchez, serán las caras de la final. El equipo para la noche más larga del año se completa con Modesto Barragán y Manolo Casal, que harán relevos en el palco y se encargarán de entrevistas institucionales, artistas e invitados, interacciones con la radio, Aguja de Oro y comentarios especializados de algunas agrupaciones.

Fati Pizarro continuará en la tramoya y Reyes Calvillo en exteriores, y se volverá a incluir el sistema interactivo de conexiones en redes como el año pasado.

La programación digital de CanalSur Media se enriquece con una propuesta especial para el Carnaval. Así, destaca la web Carnavalsur.canalsur.es, que ofrece toda la actualidad del evento, y el canal de YouTube especializado, CarnavalSur, actualizado con las agrupaciones según su orden de intervención en el concurso, desde los cuartos hasta la Final del Falla.

Además, Canal Sur Más presenta un espacio especial que incluye la categoria VOD, CarnavalSur, donde se recopilarán las sesiones y actuaciones de la presente edición, así como material histórico del archivo documental de la fiesta solo disponibles en la OTT de CanalSur TV.

Como en años anteriores, Canal Sur Media realizará una cobertura especial en redes sociales, destacando los mejores momentos del Falla desde las preliminares hasta la final.

Además, a través del hashtag #36Carnavales, se fomentará la conversación social, permitiendo que los usuarios interactúen y vean sus mensajes en la emisión televisiva.

Todo este conjunto de programas televisivos de cobertura a la presente edición del COAC contarán con la dirección de Manolo Casal, la realización de Juan A. Valentín-Gamazo y la producción a cargo de Rocío Cano y Curro García.

Para conmemorar la efeméride de 'El ritmo del tangai', en las retransmisiones de este año se recordarán los mejores momentos y cómo han cambiado tanto autores e intérpretes como profesionales que han venido trabajando en el carnaval gaditano.

Canal Sur Radio RTVA también ofrece el concurso al completo a través del grupo de emisoras de Canal Sur Radio, en diferentes ámbitos y frecuencias según las fases del concurso (las preliminares y la fase de cuartos por Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz, y las semifinales y la final por Canal Sur Radio en cadena general.

El equipo formado por Fernando Pérez, Ana Candón y Soco López junto con los colaboradores Verónica Sánchez, Álvaro López y Juan Antonio Pérez, están asistidos técnicamente en las retransmisiones por Juan Luis Revidiego y Antonio Barroso.

Además de las retransmisiones, Canal Sur Radio ofrece a todos los oyentes en la plataforma de podcast el programa 'El ritmo del tangai', presentado por Manolo Casal, con el resumen en los momentos más destacados del concurso de agrupaciones gaditano.