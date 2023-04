La candidatura socialista en Los Barrios (Cádiz) aspira a recuperar la Alcaldía: "Tenemos todos los ingredientes"

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha respaldado este domingo la presentación de la candidatura socialista de Los Barrios que encabeza Daniel Perea en un acto en el que el líder provincial ha llamado a "creernos que vamos a recuperar la Alcaldía porque tenemos todos los ingredientes para hacerlo".

En primer lugar, ha subrayado, "un candidato joven, el más joven de los alcaldables del PSOE de Andalucía en municipios de más de 20.000 habitantes", y con el que Ruiz Boix se ha sentido "identificado", ya que "ambos somos de origen humilde, de clase trabajadora y a los que el PSOE les ha dado una enorme oportunidad para cambiar la vida de la gente", ha recogido el partido en una nota de prensa.

Ruiz Boix ha hecho un llamamiento al candidato "a ser valiente, a hablar con claridad y a explicar en qué equipo estás". "Comprométete y diles que vas a bajar impuestos, como el sello del coche, o los impuestos a la construcción, que los impuestos los van a pagar las grandes empresas y las grandes compañías que obtienen suculentos beneficios, porque tú eres del equipo de la gente, del equipo de las familias", le ha aconsejado.

"Están consiguiendo beneficios históricos y no veo a ningún alcalde de esta ciudad pedirles un esfuerzo extraordinario", ha abundado, para insistirle en que "paguen impuestos de las plusvalías, diles que vas a hacer una inspección en algunas de las industrias que tiene este municipio para que paguen con justicia tributaria". "Sé un alcalde que ponga alfombra rojas a los grandes proyectos sí, hay que facilitar esas apuestas por las energías renovables, por el hidrógeno verde, pero cuando se asienten, que paguen impuestos, que ganan mucho dinero".

Ruiz Boix ha asegurado que se respira "optimismo" en Los Cortijillos, Guadacorte, Dehesa y la Vega, Palmones y Los Barrios "frente a doce años de olvido y de parálisis, de crispación", y ha apelado a recuperar ese municipio joven de Los Barrios que "en la década de los 90 veíamos como un municipio limpio, con seguridad, espacios verdes, hasta las primeras rotondas nos las enseñásteis aquí".

"Sigue en el equipo de la gente y comprométete en una asignatura pendiente en toda la comarca como es la vivienda, que se ha construido poca y hay muchos jóvenes de 30 buscando y no hay. Anúnciales que vas a poner la máxima bonificación fiscal, que es del 95%, en las reformas o autoconstrucción", le ha recomendado.

Por último, ha invitado a la militancia a utilizar la comparación de los dos modelos politicos a la hora de hacer frente a la crisis. "Un modelo que en Andalucía representa el buen cuñado de Juanma Moreno, cinco años ya en el gobierno y sólo hay que preguntarse por el estado de la sanidad para comprender que su mundo utópico y de cambio revolucionario es beneficiar a las empresas privadas".

Ha defendido la gestión de Pedro Sánchez que "elige quedarse con la gente antes que con las energéticas y los bancos" y ha relatado algunas de las medidas sociales de su Gobierno prometidas por el presidente, como "los casi 4.000 jubilados de Los Barrios que han recibido una media de cien euros de subida en su pension, los trabajadores del SMI que cobraban 735 euros, principalmente mujeres que cuidan de los mayores, y ahora ganan 1.080 euros".

"Cuando un socialista se presenta ante el pueblo, el listón está elevado, hay que cumplir lo que se prometa, tener un programa realista, medidas que se puedan llevar a cabo e ilusionar, y si hay deuda, la vamos a afrontar, pero la gente quiere que le hables de servicios no de deuda", ha advertido, dándo un ultimo consejo al candidato: "Para prestar ese servicio te aconsejo que tengas como compañero de viaje a tu equipo y que tus colaboradores sean también los empleados públicos, porque si las cosas van mal, no se les puede echar la culpa".

Por su parte, Perea González ha criticado "el atraso que sufre Los Barrios debido a la inacción, falta de gestión y las promesas incumplidas del actual gobierno de Los Barrios 100x100 y el Partido Popular". Frente a ese proyecto "agotado", el candidato ha asegurado que "tenemos un proyecto renovado, joven, comprometido con su pueblo y con las ganas de coger mochilas, todas las mochilas que tenga el pueblo, tengan el apellido que tengan, incluidas las que tienen el nombre de 100x100 y PP con el único fin de aliviar al pueblo de su carga".

El candidato ha propuesto mejoras en materia de seguridad ciudadana, ampliar las oportunidades socioeconómicas, la protección social, limpieza y "mejorar y garantizar unos servicios públicos dignos". Sobre la Policía Local, ha precisado que "mejoraremos todos los medios tanto humanos como materiales para conseguir las garantías necesarias en seguridad ciudadana que demanda el municipio". Para ampliar el potencial de desarrollo económico del municipio, ha planteado "la mejora y optimización de los recursos del polígono comercial e industrial de Palmones conjugándolo con una transición ecológica de los recursos".

"Soy joven, sé lo difícil que es independizarse y encontrar una casa en el pueblo. Por eso, y tras el anuncio de Pedro Sánchez de recuperar 43.000 viviendas sociales, en Los Barrios trabajaremos desde el Ayuntamiento para poner todo lo que esté en nuestras manos y que así lleguen a Los Barrios esas viviendas", ha prometido, asegurando que "los compromisos no los adquiero ante ningún notario, no necesito intermediarios. Mis pactos no se adquieren con ningún partido, mi único pacto es con el pueblo de Los Barrios".