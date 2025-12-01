Carmen Calvo clausurará la jornada 'Las mujeres y las constituciones' el 9 de diciembre en San Fernando (Cádiz)

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la presentación del libro ‘Lágrimas de Barro’ en el Instituto Cervantes, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La ex vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, será la encargada de clausurar el próximo 9 de diciembre la jornada 'Las Mujeres y las Constituciones: de San Fernando a Madrid', que se desarrollará en San Fernando (Cádiz) en el marco de la celebración del aniversario de la Constitución de 1978 y con la intención de reivindicar el papel de esta ciudad isleña en la historia del constitucionalismo español.

En una nota, el Ayuntamiento de San Fernando ha apuntado además que la intención es que este foro de diálogo sirva para abrir un espacio de reflexión sobre la Carta Magna "desde una perspectiva feminista e igualitaria".

Esta cita reunirá en la Sala Capitular del Edificio Consistorial a un grupo destacado de expertas juristas comprometidas con incorporar la mirada de las mujeres en la Constitución y con reconocer la aportación de las mujeres antifascistas a la Democracia española. La apertura correrá a cargo de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la cita será clausurada por Carmen Calvo.

La jornada contará con la participación de referentes en el debate sobre la reforma constitucional como Isabel Ramos Vázquez, doctora en Derecho y en Historia y ex decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén entre 2016 y 2024, y Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y ex directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La mesa estará moderada por la abogada Concepción Gutiérrez del Castillo.

Cavada ha señalado que va a ser "un privilegio" que San Fernando sea sede de una de las reuniones de este grupo de trabajo, consolidándose como "un referente en la defensa de los valores democráticos, la igualdad y el pensamiento constitucional contemporáneo".

"Es la línea en la que trabajamos en conmemoraciones como el 24 de septiembre o el 10 de noviembre, recordando nuestra peso en la historia, pero también trabajando por la consolidación efectiva de los derechos de los que disfrutamos, y sembrando las semillas del futuro para que no sea pongan en riesgo", ha añadido.

Con esta jornada se pretende abrir un debate que dé respuestas al hecho de que "pese a los indiscutibles avances en el reconocimiento y tutela de los derechos de las mujeres, la realidad es que todavía no se ha podido erradicar la desigualdad que aún persiste", ha argumentado la alcaldesa isleña.

A este respecto ha abundado que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres "tiene todavía objetivos por cumplir" y que "este desafío debe acometerse desde el derecho y por el derecho", de la mano de estas expertas juristas que debatirán y analizarán la cuestión desde San Fernando.

La jornada será retransmitida en directo por los canales oficiales del Ayuntamiento de San Fernando.