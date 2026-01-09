El Carnaval de Cádiz 2026 arranca este sábado con la Pestiñada como paso previo al Concurso del Falla

Imagen de archivo de una Pestiñada. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Cádiz 2026 arranca este sábado con la Pestiñada, la primera cita gastronómica como paso previo al Concurso Oficial de Agrupaciones que se celebra en el Teatro Falla. La cita es a partir de las 20 horas en la plaza Fragela, también conocida como plaza del Falla.

Será ahí donde se repartan 10.000 pestiños y anís como símbolo del fin de la Navidad y paso al Carnaval, ya que mientras habrá actuaciones como Suena Navidad (Zambomba gaditana) y de carnaval como el minicoro Paté de Gabacho, la antología 'Los Cleriguillos', antología "Desde la Frontera" (Comparsa de Jerez) y la antología 'Cádiz de mil colores'.

La Pestiñada se convierte cada año en la antesala al inicio del Carnaval de Cádiz, que no se circunscribe solo a la semana oficial, que este año va del 12 al 22 de febrero, sino que para los amantes de la fiesta empieza en enero con el inicio del Concurso del Falla. Un mes de coplas en el considerado templo del Carnaval donde las agrupaciones buscarán la gloria de los premios en la Gran Final, que será este año el próximo 13 de febrero, antes de dar paso a la semana grande, la del Carnaval en la calle.

No obstante, el Carnaval también estará presente en las calles de ciertos rincones de la ciudad con eventos gastronómicos claves como la Ostinada el 25 de enero en la plaza de San Antonio, la Erizada el 1 de febrero en la calle La Palma, en el barrio de la Viña, o la Gambada en la Peña la Perla y la Chicharronada en la plaza de la Catedral el 8 de febrero, cuando el concurso ya entre en su recta final y los gaditanos inicien su particular cuenta atrás para comenzar la gran semana de la primera fiesta de la ciudad.