El Carnaval de Cádiz suspende la sesión del Concurso del Falla de este lunes por respeto a los fallecidos en Adamuz

CÁDIZ 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos del Carnaval de Cádiz junto con el Ayuntamiento han decidido suspender la sesión de este lunes del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval que se celebra en el Gran Teatro Falla en señal de "duelo y respeto" a los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según ha informado el Ayuntamiento.

A las 20,00 horas estaba prevista que se abriera el telón del Teatro Falla para que diera comienzo la novena sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz (COAC), pero tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento con los colectivos y agrupaciones, se ha decidido suspenderla.

La función de este lunes era una de las esperadas por el público al contar con la actuación, en último lugar de la sesión, de la comparsa de Martínez Ares, 'Los humanos', que significaba el regreso del autor del concurso tras una año ausente por problemas de salud. Se trata de uno de los autores en activo más laureados del Carnaval gaditano en la modalidad de comparsas y uno de los más esperados cada año por el gran público.

La función debía haberla abierto el coro 'La marinera', seguido de la comparsa 'La última cuerda', la chirigota 'Los que se lo llevan calentito', la comparsa 'El hombre de hojalata', la comparsa 'El patriota', la chirigota 'Mirala cara a cara' y la comparsa 'Los humanos'.