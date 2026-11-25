Archivo - Imágenes del Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. A 15 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Participación del Carnaval en la Calle ha consensuado unánimemente abrir la carpa del Carnaval de Cádiz desde el viernes 5 de febrero hasta el domingo 14, contado además por primera vez con un limitador de sonido. La única modificación respecto a 2026 será el cierre de la carpa el jueves previo a la celebración de la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha indicado que, además de los días de apertura, también cambiará la ubicación de la carpa, trasladándola a la avenida de Astilleros y alejándola así de las zonas residenciales.

Esta medida se ha colocado para aminorar las molestias causadas a los vecinos, evitando también el traslado de los vehículos que ocupan las plazas de aparcamiento para residentes situadas junto a la muralla.

Esto se une a otras decisiones adoptadas con el objetivo de favorecer la convivencia con los vecinos, como la finalización a las 00,00 horas de la noche de los conciertos de la plaza de San Antonio, así como la prohibición expresa de poner música con altavoces en los mostradores instalados en los establecimientos.

A estas iniciativas se unirán otras para favorecer la esencia de la fiesta, como la eliminación del concierto del segundo sábado de Carnaval, para celebrar actuaciones de las agrupaciones finalistas, que estarán en las calles de la ciudad los dos sábados de la fiesta.

Asimismo, se sumarán las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, como el vallado de la escalinata de la Catedral, o la batalla de coplas entre cuartetos 'Dos palos al botellón', para dotar de contenido carnavalesco a la Plaza de la Catedral.

A esto se añade el refuerzo de las campañas de sensibilización y de promoción de los valores esenciales de la fiesta, haciendo hincapié en el interés por la esencia de la fiesta gaditana, que es la copla, frente al botellón.