La Carrera Contra el Cáncer reunirá en Cádiz a casi 6.000 participantes el 15 de noviembre

La presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Laura Bahamonde García, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, y el director gerente de Guadalete Motor Hyundai, Luis de los Reyes. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Española Contra el Cáncer han presentado este jueves la XII Carrera Cádiz en Marcha Contra el Cáncer, que se celebrará el próximo 15 de noviembre con la participación de casi 6.000 corredores.

En el acto han participado la presidenta provincial de la asociación, Laura Bahamonde García, así como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, y ha contado con la presencia del director gerente de Guadalete Motor Hyundai, Luis de los Reyes, patrocinador de la prueba.

Además, en esta jornada la entidad ha hecho entrega al alcalde de la ciudad, Bruno García, del dorsal número uno de la carrera, según ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

El concejal de Deportes ha destacado la labor que hace la entidad y ha puesto de relieve que se trata de una carrera que reúne "a más participantes de todas las pruebas deportivas que se hacen en la ciudad".

Por su parte, la presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Laura Bahamonde García, ha asegurado que en esta carrera "no importa el cronómetro" sino que "lo que importa es que los pacientes podamos sentir el cariño de la gente y que se visibilice la actividad que llevamos a cabo desde la asociación".

Hasta el momento, la prueba cuenta con casi 6.000 participantes, que tomarán la salida el próximo domingo 15 de noviembre a las 11,00 horas desde la Plaza de La Estrella, junto a la playa de Santa María del Mar. El recorrido será de siete kilómetros, que se podrá recorrer corriendo o andando.

La prueba tiene un carácter lúdico deportivo y no competitivo y está abierta a todas aquellas personas que quieran colaborar contra el cáncer.

El precio es de 10 euros para adultos y 5 para menores de 12 años. Las inscripciones se podrán llevar a cabo hasta el día de la carrera, en la dirección https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/xii-marcha-cont....