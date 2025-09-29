La carretera A-384 a la altura de Olvera (Cádiz) registra tres accidentes de tráfico de consideración en ocho horas

Uno de los coches siniestrados en la A-384 en la madrugada de este lunes 29 de septiembre. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-384 (Jerez-Antequera) ha registrado tres accidentes de tráfico de consideración, con personas atrapadas y la necesidad de intervención de bomberos, entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes. Así, a la altura de Olvera (Cádiz), en el tramo que discurre entre los kilómetros 50 y 68 hasta cuatro vehículos se han visto implicados en diferentes siniestros, dos de ellos por colisión y otros dos por salidas de vía.

Según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos de la Provincia, el primero de ellos se produjo sobre las 19,00 horas en el kilómetro 50, cuando fueron requeridos tras un choque frontolateral entre dos vehículos para ayudar a rescatar a una persona retirando una puerta.

Posteriormente, a las 23,55 horas, volvieron a ser reclamadas, esta vez en el kilómetro 68, para ayudar a salir al conductor de un vehículo que había quedado volcado tras una salida de vía.

El último siniestro se ha producido ya en la madrugada de este lunes, sobre las 3,00 horas, cuando un vehículo que se había salido de la vía estaba en peligro de caer por un terraplén, por lo que los bomberos aseguraron el turismo para poder sacar a las personas por las puertas traseras.