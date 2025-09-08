El cartel 'Tipo, tipo' de la ilustradora gaditana Raquel Jove anunciará el Carnaval de Cádiz 2026

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene cartel anunciador, obra de la ilustradora y diseñadora gráfica gaditana Raquel Jove y titulado 'Tipo, tipo', que ha sido presentado en la Casa del Carnaval por la propia autora, la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, y del alcalde de la ciudad, Bruno García.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Beatriz Gandullo ha dado la enhorabuena a Raquel Jove por este cartel "que refleja a la perfección lo que es Cádiz y su Carnaval". "Estamos muy contentos con el resultado y agradecemos de corazón a Raquel Jove que aceptara este reto tan importante de crear el cartel anunciador de nuestra fiesta grande. Hemos acertado de pleno con la elección", ha añadido.

Por su parte, la autora ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz por este ofrecimiento, asegurando que ha "intentado que todo el pueblo gaditano estuviera representado en el cartel, en el que también he querido reflejar la emoción, el color y la diversión que se respira en cada esquina de la ciudad en Carnaval".

"En una plaza de la Catedral repleta de público y con más de 60 personajes distintos conviven niños, mayores, comparsas, chirigotas invitando al juego por descubrir cada uno de ellos. He buscado que este cartel no solo se mire sino que se descubra", ha explicado la autora.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha felicitado a la autora por su obra animando a todos los que contemplen el cartel a "descubrir cada uno de los detalles y de los personajes que están reflejados para así buscar su propia interpretación".

Raquel Jove cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el campo del diseño gráfico. Realizó el máster de diseño gráfico en el Instituto de Artes Visuales y cuenta con diferentes cursos de especialización en ilustración, editorial, diseño de personajes, animación y branding digital. También es diplomada en Turismo.

Entre sus principales trabajos, destacan los relacionados con la ilustración publicitaria o editorial, donde ha sido autora de muchas campañas importantes y de portadas de libros para la Editorial SM. Es especialista en la cartelería cultural, en campañas institucionales y también tiene una sonada trayectoria en el diseño de personajes y narrativas gráficas, ha recordado el Ayuntamiento, que ha señalado que entre otras marcas, ha trabajado en campañas para BBVA, Movistar, Cruzcampo o Banco Sabadell y en la actualidad forma parte del equipo de diseño gráfico e ilustración del estudio gaditano Rebombo.