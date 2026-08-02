La Casa del Reloj inaugura la exposición de Balcris ‘El Guernica y la Tauromaquia' en el Puerto de Santa María (Cádiz)

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, la diputada en el Congreso, arquitecta y Portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, y el arquitecto, Honorio Aguilar en la inauguración de la exposición 'El Guernica y la Tauromaquia'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha acompañado a la diputada en el Congreso, arquitecta y Portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, y al arquitecto, Honorio Aguilar en la inauguración de la exposición 'El Guernica y la Tauromaquia', del artista Balcris, que puede visitarse en la Casa del Reloj, en el número 74 de la calle Cruces en el Puerto de Santa María.

El Consistorio ha explicado en una nota de prensa que la muestra, "inspirada en Picasso, Lorca y el mundo del toro", ha llegado al municipio coincidiendo con el inicio de la temporada taurina y "ha convertido, una vez más, este espacio singular del Barrio Alto en un punto de encuentro entre arte, cultura, patrimonio y creación contemporánea".

Además, la exposición cuenta con la participación de la interiorista Arancha Mato y el paisajismo de The Garden by Chio, de Sanlúcar de Barrameda, que han contribuido a "crear un entorno especialmente cuidado para disfrutar de la obra de Balcris y de la propia arquitectura de este inmueble histórico", ha señalado.

Durante la inauguración, el alcalde ha querido agradecer a Sol Cruz-Guzmán y Honorio Aguilar su "compromiso con El Puerto, y especialmente con la cultura, por seguir abriendo las puertas de la Casa del Reloj al arte y a los artistas y por haber convertido este espacio en un nuevo foco de actividad cultural en el Barrio Alto".

En este contexto, Beardo ha destacado que la Casa del Reloj "es el resultado de una de las rehabilitaciones patrimoniales más destacadas de las que se han llevado a cabo en el centro histórico de El Puerto, recuperando una antigua casa de cargadores a Indias cuya historia se remonta a principios del siglo XVII". La intervención ha permitido "recuperar espacios, materiales y elementos originales del inmueble, devolviendo protagonismo a una finca emblemática de la ciudad", ha señalado el alcalde.

Este edificio es conocido como Casa del Reloj por los dos relojes de sol que conserva en sus fachadas exteriores, estos elementos también han sido restaurados, "recuperando una de las señas de identidad más singulares de este edificio", ha incidido el Ayuntamiento. Además, la actuación "ha puesto en valor otros elementos arquitectónicos y materiales históricos, como sus columnas de mármol, el patio y diferentes acabados y piezas originales".

Asimismo, Beardo ha apuntado que la Casa del Reloj es el "mejor ejemplo de la recuperación que está experimentando el centro histórico portuense junto a otras actuaciones sobre casas palacio y edificios singulares", por ello ha resaltado que se trata de una transformación que "demuestra que conservar nuestro patrimonio y darle nuevos usos es también una forma de generar vida, actividad y futuro para nuestros barrios".

Al hilo, el alcalde ha subrayado que iniciativas como ésta "demuestran que la recuperación del patrimonio no consiste únicamente en restaurar edificios, sino en devolverles vida y ponerlos al servicio de la ciudad".

"Gracias, Sol y Honorio, por vuestra generosidad, por creer en El Puerto y por haber recuperado esta Casa Palacio para nuestra ciudad, hoy la Casa del Reloj tiene una nueva vida y, además, abre sus puertas al arte, a la cultura y a los portuenses" ha manifestado Beardo, y ha continuado afirmando que este tipo de iniciativas son las que necesitan "para seguir recuperando nuestro Barrio Alto y nuestro centro histórico".

En este contexto, la Casa del Reloj se suma a la "recuperación y revitalización del patrimonio histórico de El Puerto, demostrando que cuando la iniciativa privada apuesta por conservar nuestro legado y, al mismo tiempo, llenarlo de actividad, el resultado beneficia a toda la ciudad" ha asegurado el Consistorio portuense.

En conclusión, Beardo ha recalcado que "el 'Puerto Avanza' también recuperando su patrimonio, protegiendo nuestra historia y haciendo que edificios que forman parte de nuestra identidad vuelvan a tener vida.